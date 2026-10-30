El abogado Mauricio D'Alessandro sobre los audios de Spagnuolo: "Hay cortes"

Mauricio D'Alessandro, abogado de la defensa de Diego Spagnuolo, cuestionó en X los audios atribuidos al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad. “Hay cortes”, afirmó en un resumen de lo que presentó como una pericia de 59 páginas de Gendarmería. Su publicación llevó un encabezado tajante: “AUDIOS FALSOS ATRIBUIDOS A SPAGNUOLO”.

El letrado sostuvo que los 58 archivos presentan limitaciones para un análisis confiable: 24 duran menos de ocho segundos y otros 19 tienen demasiado ruido de fondo. Según su explicación, quedaron 14 contenidos distintos aptos, porque uno de los 15 restantes era un duplicado. Aun así, aseguró que no pudieron cotejarse por una regrabación mediante altavoz que el sistema Forensia v2.0 no contempla.

También apuntó a la heterogeneidad del material: mencionó distintas frecuencias de muestreo, tasas de compresión, formatos y dos aplicaciones diferentes de origen. “Muy poca gente leyó la pericia”, escribió, y reclamó que el debate se apoyara en el conocimiento del informe.

D'Alessandro describió discontinuidades en la forma de onda y cambios bruscos del sonido ambiente, que vinculó con posibles ediciones. También señaló una diferencia entre el rango de frecuencias de la voz y el de las respiraciones y los ruidos. Para la defensa, esos elementos indicarían que la voz fue reproducida por un parlante y captada con otro equipo.

Otro punto de su planteo fue la ausencia del inicio de las grabaciones y del interlocutor. El abogado afirmó que seis archivos comparten dos fechas de grabación idénticas al segundo, aunque fueron exportados por separado el 27 de agosto de 2025, antes de su entrega al juzgado. Lo interpretó como fragmentos de unas pocas grabaciones originales.

El defensor agregó que no se aportaron el dispositivo de captura ni los archivos fuente y que se desconocen el origen, la fecha y el lugar de las conversaciones. Cuestionó además la preservación del material: dijo que el sobre estaba cerrado con cinta transparente, sin garantías de inviolabilidad ni trazabilidad previa al ingreso judicial.

Según D'Alessandro, el estudio no permite atribuir técnicamente la voz a Spagnuolo ni descartar clonación, síntesis o manipulación con inteligencia artificial. Esa imposibilidad no demuestra, por sí sola, que las grabaciones sean falsas. La difusión de supuestas conclusiones abrió otra controversia: fuentes judiciales citadas por LA NACION señalaron que la pericia seguía en marcha y que no había un informe final firmado.