Telefe se ajusta de cara al 2019

Por R. N.

La crisis económica golpea también a los canales de aire. Todos ya comenzaron a armar sus presupuestos para el próximo año y los recortes son evidentes. En especial en Telefe, el canal líder indiscutido de este año y que buscará repetir en 2019.

La emisora que pertenece a Viacom ya anunció que no renovará dos contratos “caros” que no traían el rédito esperado. Así, el experimento de Nicolás Repetto como conductor del noticiero del mediodía llegará a su fin. El conductor anunció que se dedicará a otros proyectos y que su desvinculación se dio en buenos términos. Sin embargo, los magros números de rating que alcanzaba el envío que lo tenía como estrella es la verdadera razón. Es que con Repetto al frente, el noticiero de Telefe promedió menos de 6 puntos de rating y perdió la batalla contra El Trece por amplio margen.

La otra desvinculación que anunciaron desde el canal fue más sorpresiva. Damián De Santo dejará de conducir “Morfi”, el programa de cocina que coconducía junto a Zaira Nara. Con esta desvinculación es evidente que Telefe buscará renovar la pantalla de los mediodías, la peor franja horaria en cuanto a rating.

Sin embargo, los ahorros de Viacom no serán sólo en sueldos, sino que el plan de austeridad también llega a su máximo éxito de este 2018: “100 días para enamorarse”. El capítulo final de la tira iba a ser emitido en un teatro con la presencia del elenco y la posibilidad de que el público acudiera a compartir el último episodio con ellos. Sin embargo, este tradicional evento que suele repetirse en muchas novelas, fue dado de baja. A Viacom no le cerraban los números para montar el evento y prefirió ahorrarse esos pesos.