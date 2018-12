La entrevista a Rodrigo Eguillor desató la guerra en América TV

El hijo de la fiscal, acusado de abuso, brindó dos entrevistas que generaron reproches entre los conductores del canal. Moria Casán vs. Mauro Viale y Rial vs. Mónica Gutiérrez.

Por Marcos Teijeiro

Rodrigo Eguillor, el joven acusado de abusar de una joven en San Telmo, rompió el silencio el jueves 6 de diciembre en la pantalla de América TV. Pero, más allá de su insólito intento de defensa y sus contradictorias declaraciones, los dichos de Eguillor sólo generaron una polémica dentro del canal que tuvo la primicia.

Porque mientras él sigue sumando acusaciones en su contra y las muestras de repudio se multiplican, a América TV la entrevista le trajo rispideces internas . Varios de los conductores de la señal se pelearon entre ellos debido al reportaje al hijo de la fiscal. La primera en “sacar los trapitos al sol” fue Moria Casán. Es que, mientras “la One” conducía “Incorrectas” por la pantalla del canal, en la señal de aire (A24) Mauro Viale reporteaba a Eguillor. Se realizó un duplex para que en ambas pantallas se pudiera ver la entrevista y eso no le gustó a Viale, quien aseguró que le estaban “robando” las imágenes.

Rápidamente, Moria le respondió: “El gran productor fue el taxista que lo trajo para escrache en América. Dio la casualidad que cuando Eguillor no tenía para pagarle, en ese momento Florencia, una de las productoras de Viale le pagó el viaje y lo metió en el piso”, lanzó Casán. La presencia del acusado en el piso del canal fue casi fortuita ya que el taxista que lo trasladaba de la alcaidía donde estaba preso quería denunciarlo ante los medios por no pagarle el viaje y justo la productora de Viale intercedió y logró la nota. No contenta con eso, Moria siguió: “Parece que a Viale le agarró el Síndrome de Estocolmo porque él mismo luego lo llevó en su auto. Posesión fatal”, criticó con su lengua karateka, para luego agregar: “Viale generalmente no me saluda y me evade así que además de Síndrome de Estocolmo tiene síndrome de falta de cortesía”.

Pero Casán no fue la única. Eduardo Feinmann también criticó a su compañero. “Siento asco, bronca, repugnancia, bronca, infinidad de cosas; el solo respirar el aire que respiró el delincuente de Eguillor que estuvo hace 5 minutos acá sentado, acusado por muchas mujeres, muchas de ellas menores de edad que lo acusan de haberlas abusado violado, como la joven que estuvo a punto de ser tirada o se iba a tirar del balcón; este personaje nefasto que es por algunos presentado hasta mimándolo”, dijo, en clara alusión a Viale, quien al aire le dijo a Eguillor que le caía “muy bien”.

Luego de esa entrevista, Eguillor fue a la pantalla de América para un mano a mano con Mónica Gutiérrez. Y aquí se presentó otra batalla entre dos pesos pesados. Gutiérrez presentó al acosador como el “influencer del mes”, y sus dichos no tardaron en hacerse virales. Mientras las voces en contra de la histórica conductora del noticiero se multiplicaban, Jorge Rial se metió en el tema. El conductor de “Intrusos” tuiteó la frase de su colega y le agregó un emoji tapándose la cara.

Este cruce es un nuevo capítulo del encontronazo que tuvieron hace poco menos de un mes cuando Rial le recriminó a Gutiérrez que no estaba realizando la cobertura de las inundaciones como hizo durante el kirchnerismo. Esto desató la furia de la periodista quien lo acusó de “hacer operetas” y de que alguien le pagaba para atacarla. Tras este nuevo ataque de Rial, y mientras los reproches en redes sociales seguían, Mónica Gutiérrez decidió cerrar su cuenta de Twitter. En vísperas del verano, la pantalla de América TV está que arde.