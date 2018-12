Delfina Pignatiello: una deportista que emociona

Por Gerardo Werthein*

El trabajo realizado en la detección y desarrollo de talentos por parte del Enard, Comité Olímpico Argentino y la Secretaría de Deportes han permitido tener los increíbles logros obtenidos en los Juegos Olímpicos de la Juventud, Buenos Aires, 2018.

Pensar o imaginar que, de una delegación de 142 deportistas, el 89 por ciento obtuvieran medallas o diplomas era como una utopía. Sin embargo, el trabajo metódico ordenado, acompañado de una planificación bien estructurada, nos llevaron a lograr estos resultados inéditos en la historia del deporte olímpico argentino.

Una de las deportistas destacadas es Delfina Pignatiello. Ella es una persona increíble y una nadadora con aptitud deportiva de excepción. Sus logros para nuestro país son históricos. Es bicampeona del mundo, en 2018, en 400 y 800 metros. Además, obtuvo dos medallas de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.Todos estamos muy orgullosos de ella.

Recuerdo que me tocó entregarle las medallas y Delfi lloraba desconsola. Me acerqué y le dije: “Aún no sabés lo que lograste. Cuando estés más tranquila no vas a parar de sonreír”. Había sido una semana difícil para ella por una situación familiar. Sin embargo, me miró, se secó las lágrimas y se le dibujó una tímida sonrisa que terminó por hacerme lagrimear a mí.

Delfi es una líder natural para su generación, una camada llamada a desafiar los límites exigentes del alto rendimiento deportivo. Siento una gran admiración por ella y me alegra que haya sido la elegida para este prestigioso premio.

*Presidente del Comité Olímpico Argentino.