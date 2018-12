Stolbizer advierte irregularidades de empresas de macristas

En el informe de la Asociación Civil Bajo la Lupa, la ex diputada marca inconsistencias de sociedades de funcionarios y ex funcionarios macristas como las que denunció de CFK.

Por Alejandro Rebossio

Por las mismas irregularidades que en 2014 Margarita Stolbizer y su abogada Silvina Martínez denunciaron a Cristina Kirchner en la causa que se llama Hotesur, ahora alertan en un informe a funcionarios actuales y pasados del gobierno de Mauricio Macri.

El reporte de la asociación Bajo La Lupa advierte sobre el incumplimiento de declaraciones juradas ante la AFIP y la Inspección General de Justicia (IGJ) por parte de sociedades del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, el vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra, y los ex ministros Luis Caputo, Jorge Triaca y Esteban Bullrich, actual senador.

Bajo La Lupa cuestiona las sociedades Rasing, de espectáculos deportivos, y AM Finance, ambas de Caputo. Señala que la AFIP les dio de baja la CUIT por falta de actualización de sus actividades, no declaran empleados y no informan sus autoridades y balances ante la IGJ. El entorno del ex ministro no respondió sobre el asunto. Tampoco contestó el de Ibarra, que aparece mencionado por dos empresas: TeleInfo América y Tranquera del Norte.

Bullrich declaró Fruitful Thinking, que dejó de informar su directorio y sus balances.Triaca tiene Haras Panamericano, de cría de ganado. No declara empleados ni presenta autoridades y balances. La AFIP consideró erróneo su domicilio. “La sociedad no tiene actividad pero nunca fue dada de baja”, dicen cerca de Triaca.

El informe fue criticado con cierta razón por Frigerio, de quien se observan cuatro sociedades. Se le reprocha que la AFIP le dio de baja la CUIT de dos de ellas, pero lo hizo porque no registraban movimientos financieros. A otra se la acusa de no estar de alta en los impuestos, pero porque este año se dio de baja para su disolución. Tres de ellas carecen de empleados, pero porque están inactivas. Sí incumplieron con las presentaciones de autoridades y balances ante la IGJ. Frigerio mandó en estos días a regularizarlas.