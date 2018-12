Dady Brieva le dijo “machista” a CFK y contó que Larreta le “cae bien”

Por Carlos Claá

Cada vez que el humorista santafesino Dady Brieva se somete a una entrevista, el resultado es una cola de polémicas y un tendal de títulos que deja al pasar. Siempre políticamente incorrecto, suele ofender a muchos con sus apreciaciones. Pero lo que no pasa habitualmente es que haya fuego amigo: los criticados suelen ser de Cambiemos, no su propia líder política, Cristina Kirchner. Esta vez fue distinto.

En una entrevista realizada con Luis Novaresio para su programa de América 24, Brieva contó que no suele ver a la ex presidenta, aunque luego relató su último encuentro: “Me recibió en el (Instituto) Patria hace dos meses y estuvimos charlando un rato. Yo no hablo con dirigentes. No voy como representante de la cultura, me siento más francotirador que orgánico”, aseguró.

Sin embargo, luego tuvo una fuerte crítica para la ex mandataria: “A Cristina habría que ponerle alguna vacuna feminista porque fue bien machista también”. Bomba. Y agregó: “Viste, me es más fácil hablar mal de los míos que de los demás”.

Para Brieva, la muerte de Néstor Kirchner afectó su mandato: “Ella se quedó sin una rueda en la mitad de la carrera. Le costó eso también. Se quedó sin el capitán del equipo”.

Sin embargo, las críticas no le impidieron pensar en una Cristina candidata en el 2019. “Me gustaría que sea presidenta. Que haya una gran unidad con Massa, Pichetto; Urtubey no, porque no me gusta. Schiaretti sí, a Córdoba la necesitamos”, indicó.

Y tuvo un último gesto de autocrítica: “No hay que volver con ese pecado de soberbia. No le atendimos el teléfono a muchos peronistas, dejamos ir gente. Y después lo sentimos”, explicó.

Sin embargo, eso no fue la única cuestión anecdótica de su programa. Luego de fustigar el gobierno de Macri, habló bien de una obra del alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta. “Sé que van a hacer una gran obra, la del bajo. No se de dónde la sacaron, nada. Yo veo que es una gran obra conectar La Plata con el acceso norte, una obra de la concha de su madre”, indicó, categórico. Casualmente, por esa obra fueron denunciados el gobierno nacional y el de la ciudad, por ciertas irregularidades en las licitaciones, investigación que había iniciado la Revista NOTICIAS.

“Yo lo que no comparto es la ideología. Pero la otra vez fui a la inauguración de una radio y me saludé con todos. Me saludé con Horacio. Él sabe que no lo voy a votar, pero no lo falseo. Lo saludo así (abrazo). Viste que hay gente que te cae bien”, concluyó.