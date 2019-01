Esteban Bullrich, sorpresivo: criticó que no hayan dejado abortar a la niña de Jujuy

Por Juan Luis González

Esteban Bullrich estuvo todo el día en Pinamar. A la mañana recorrió una escuela de verano junto al Martín Yeza, y a la tarde se acercó a un balneario recién estrenado también acompañado junto al intendente.

En ese lugar recibieron a la prensa, y el senador dejó una sorpresiva declaración en torno al caso de la niña de 12 años violada por un hombre de 60, a la cual grupos “pro vida” de Jujuy y algunos médicos del hospital intentaban impedir que se realice un aborto, el cual se realizaría mañana viernes 18 de enero.

“La ley autoriza el aborto por violación, entonces sí, tendría que haber ocurrido. Cuando hay peligro de vida para la madre también lo autoriza, y al ser una niña de 12 años había peligro de vida”, dijo el hombre del PRO.

Bullrich: El aborto está autorizado por violación desde 1927. Nosotros estamos en desacuerdo en legalizar el aborto, que es otra cosa, pero hay causales que ya están contempladas en la ley. En este caso (el de la chica de Jujuy), el problema era otro, era que no le querían hacer el aborto.

Noticias: ¿Debería haber ocurrido el aborto?

Bullrich: La ley hoy autoriza el aborto por violación, entonces sí. Cuando hay peligro de vida para la madre también lo autoriza, y al ser una niña de 12 años hay peligro de vida. Esto lo he hecho y dicho a partir del 9 de agosto, el día después de la votación: hay que trabajar en conjunto, porque tanto verdes como celestes queremos que haya menos abortos y para eso hay que trabajar en la prevención, en la educación sexual, y en que haya disponibilidad de métodos anticonceptivos.

Política. El senador aprovechó la gira para hablar de las elecciones también, secundado por Yeza, que le agradeció “ser un legislador que haga territorio, porque a veces eso no pasa y los legisladores terminan votando cosas que no tienen que ver con la realidad que viven muchos argentinos”. Bullrich se mostró “optimista” con las elecciones.

Bullrich: Soy optimista en estas recorridas que hago, más allá de reconocer el esfuerzo y el sacrificio que están haciendo muchos argentinos, la mayoría sostiene que este es el camino. Nos piden que sigamos confirmando que este es el camino, por eso no dejamos de dar la cara, y aunque recibamos insultos la mayoría de la gente está dispuesta al diálogo. Lo vamos a seguir haciendo, el insulto busca correrlo o apichonarlo a uno y es casi todo lo contrario lo que logra. Me parece que va a ser una campaña en la que seguiremos haciendo lo mismo que hacemos cuando no estamos en campaña, caminando, trabajando.

Noticias: ¿La pasó mal en Mar del Plata? (ndR: el senador había sido insultado el miércoles mientras daba una nota junto a Guillermo Montenegro)

Bullrich: La pasé muy bien en Mar del Plata. ¿Por qué la habría pasado mal?

Noticias: Por que recibió algunos insultos.

Bullrich: No, una persona nos gritó, pero fue menor. Es parte de la Argentina que tenemos que dejar atrás. Él que me insultó no ganó nada con esos insultos, quizás descargarse un poco, pero si en lugar de gritar dialogábamos capaz podíamos resolver algunos de sus problemas.