La furiosa reacción de Cristina tras el decreto de Macri

La ex Presidenta se indignó por “la falta de conocimiento jurídico de Macri” después de anunciar la extinción de dominio.

Por Daniela Gian

-No puedo creer la falta de conocimiento jurídico de Macri.

-Y qué querés, es ingeniero…

-Jajaja

-Igual ese no fue Macri, fue (el secretario legal y técnico) Pablo Clusellas.

-Puede ser, puede ser…

La conversación, palabras más o menos, se dio en las últimas horas entre la ex presidenta Cristina Kirchner (la que inicia el diálogo) y su abogado Gregorio Dalbón. Según contó el propio letrado a NOTICIAS, se comunicaron por teléfono después de ver a Mauricio Macri anunciar la extinción de dominio a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU).

Indignados por la medida, a la que consideraron “para la tribuna”, Cristina y su abogado coincidieron en que el DNU es “totalmente ilegal”. “Es algo que se ve en primer año de Derecho”, compartieron durante la conversación.

“Te imaginás la cantidad de juicios al Estado que voy a tener si esto llega a avanzar”, le planteó Dalbón a Cristina, más como colega abogada que como clienta. Es que para el defensor de la ex Presidenta, que se especializa en daños y perjuicios, las arcas públicas perderían millones si se tocan los bienes de todos los imputados en delitos de corrupción sin sentencia firme.

NOTICIAS: ¿Cristina se preocupó por sus bienes?

Gregorio Dalbón: No, con Cristina coincidimos con que el que las hace, las paga. Por ejemplo, está bien que se le incauten los bienes a kirchneristas como Ricardo Jaime y Felisa Miceli, que fueron condenados. Pero el principio de inocencia aplica para todos, incluso para el Presidente. Si le tocan un bien a Cristina, que se agarren. Me encargaría de ir por el resarcimiento, pero lo haría también por Macri, si me contratara.