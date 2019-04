El arrepentido de la ex SIDE apunta a las escuchas encontradas en casa de CFK

Por Franco Lindner

Se llama Raúl Rosa y fue tapa de NOTICIAS en los primeros días de febrero, cuando decidió contar todo lo que vivió como agente jerárquico de la SIDE K. Comandó la División de Casos Especiales, dedicada a investigar el narcotráfico, y les anticipó a sus susperiores el escándalo de las valijas con drogas de Southern Winds un año antes de que ese caso terminara en la portada de los diarios.

Desoyeron sus informes, le prohibieron hablar del tema con otras fuerzas de seguridad y terminaron amenazando y echándolo. Además, Rosa asegura que fue testigo de carpetazos y escuchas ilegales de la SIDE a empresarios, opositores y periodistas.

Ahora, dos meses después de sus revelaciones a esta revista, el ex agente acaba de ampliar su testimonio ante los tribunales federales de Comodoro Py. El viernes 29 de marzo presentó un escrito ante el juez Sergio Torres, que ya investigaban sus denuncias, y pidió que se sumara al expediente la información surgida de otra causa, nada menos que la de los cuadernos, en la que Claudio Bonadio ordenó allanar la casa de Cristina Kirchner en El Calafate y encontró allí carpetas con informes de Inteligencia y transcripciones de escuchas telefónicas de la SIDE. Según lo que trascendió en los medios, los blancos habrían sido, entre otros, la ex mujer del fallecidoi fiscal Nisman, Sandra Arroyo Salgado; el senador Carlos Reutemann; el ex vicepresidente del Banco Central, Miguel Pesce, distintos directivos del Grupo Clarín; y el ex jefe de la SIDE duhaldista, Miguel Ángel Toma, junto con otros antiguos miembros de la Secretaría de Inteligencia.

Como la existencia de esas carpetas -hoy en manos del juez federal Macelo Martínez de Giorgi- confirma los dichos del ex agente Rosa a NOTICIAS, ahora solicita incorporarlas a la causa del magistrado Torres. Su representante legal en esa iniciativa es él mismo. Sí, además de espía, Rosa es abogado.