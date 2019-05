El arte de Italia en Buenos Aires

Por Jorge Luis Montiel

“Debo confesar que cuando descubrí a Ottavia Piccolo en la película ‘Metello’, quedé profundamente enamorado de ella”, reveló Jorge Telerman, Director General del Complejo Teatral porteño, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Es que en la presentación del ciclo “Italia In Scena”, estuvo la legendaria actriz italiana quien, en 1970, en el Festival de Cannes, obtuvo el Palmarés a la mejor interpretación femenina por aquel filme. Reconocida internacionalmente por sus trabajos junto a destacados directores como Mauro Bolognini, Ettore Scola y Luchino Visconti (con quien debutó en cine, en “El Gatopardo”) es uno de los principales bastiones de esta suerte de invasión cultural que reúne teatro, música y danza de la Italia contemporánea. Hasta octubre, diferentes espectáculos nos permitirán tener un atisbo de lo mejor de la cultura italiana gestada recientemente.

El inicio, en el San Martín, fue con “Occident Express (Haifa nació para quedarse quieta)”, espectáculo inspirado en una crónica real. En 2015, Haifa Ghemal, anciana de Mosul, huyó del norte de Iraq con su nieta de cuatro años. Recorrió a pié 5.000 kilómetros hasta el mar Báltico, atravesando Europa, en lo que se conoce como la “Ruta de los Balcanes”. “La vivencia de esta abuela resulta una representación de nuestro tiempo: maldad gratuita, la supremacía del dinero, la batalla por la vida”, señala el escritor Stefano Massini, autor de la punzante obra que interpela al espectador y lo obliga a tomar conciencia del inquietante fenómeno migratorio que asola al Viejo Mundo.

Con la extrema sensibilidad que caracteriza a los grandes intérpretes, Piccolo reflexiona: “Quiero contar esta historia para responder a las personas que hacen declaraciones como ¡Envíenlos de vuelta a casa! o ¿Para qué van a venir aquí?” y agrega: “Me ayuda a no mirar hacia un costado”. La artista pensó que a través de Haifa, narraba lo que las mujeres iraquíes, africanas, mexicanas, ecuatorianas y otras, padecen en la búsqueda de una vida mejor, para su familia e hijos. “El sentimiento que está dentro de ella es el mismo de todas. Poder relatarlo hoy significa no ignorar lo que sucede. Es una temática universal que refleja el presente, pero también el pasado y, quizás, el futuro. Transmito los sentimientos de esa mujer que no anhela la felicidad sino sobrevivir”. Y agrega: “No es fácil hablar en Italia de la situación de los migrantes. En algunas salas nos han dicho ‘Busquen otra cosa, tal vez algo para reír’. Pero el escenario nos permite hablar. Es un enclave donde aún se pueden decir muchas cosas”.

(Te puede interesar: Aumenta la demanda de pasaportes españoles e italianos)

Para todos los gustos. El proyecto “Italia in scena” reúne distintas instituciones italianas que desarrollan, en conjunto, acciones de promoción cultural que buscan fortalecer los lazos entre ambos países. Donnatella Cannova, Directora del Instituto Italiano de Cultura, lo explica: “La programación refleja en sus propuestas a mujeres poderosas como Ottavia y Emma Dante.

Ambas representan el empoderamiento femenino. La pluralidad de temáticas va desde la denuncia de la tragedia migratoria en ‘Occident express’, los dramas familiares arquetípicos en ‘Sorelle Macaluso’, hasta ‘Kaos Pirandello’ donde hay un profundo estudio sobre uno de los referentes más importantes del teatro y la literatura italiana como Pirandello. Se suman una muestra fotográfica y conferencia sobre el gran dramaturgo; una retrospectiva del cineasta Vittorio de Sica con sus principales títulos neorrealistas; más la presencia del pianista de vanguardia Stefano Bollani; la tradición de los Pupi sicilianos hasta los lenguajes de la danza contemporánea”, acota.

(Te puede interesar: Meal Catering: lo mejor de la cocina italiana)

Lo que vendrá. Durante el último domingo de mayo habrá ocasión para disfrutar de los títeres Pupi, una de las tradiciones más populares y antiguas de Sicilia, arte que es muy difícil e inusual poder apreciar fuera de su lugar de origen. Estos se remontan al siglo XVIII y en 2001 fueron declarados por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Justamente, en “La pazzia di Orlando” que va el 26 de mayo, en el teatro Regio, se verán marionetas que se manipulan con una mixtura de técnicas: el de varilla, de origen oriental, y el occidental, de cuerdas.

En agosto, del 21 al 24, será el turno de “Le sorelle Macaluso”, de la prestigiosa autora, directora y regisseur Emma Dante, ya conocida aquí por su deslumbrante creación “Mishelle di Sant’Oliva”. Se ofrecerá en el San Martín e indaga en el estado de confusión de un grupo de siete hermanas que, en ese limbo entre la vida y la muerte, se culpan, sueñan y hasta ríen de sus propias historias.

(Te puede interesar: Cantina marinera a la italiana)

El final a toda orquesta vendrá del 11 al 13 de octubre con “Kaos Pirandello”, de Vicenzo Pirrotta. Abarcará diversos ámbitos, dentro y fuera del Teatro San Martín donde se brindarán fragmentos de sus obras para lo cual el espectador podrá decidir el recorrido por esas diferentes escenas, hasta concluir con la representación de “L’uomo dal fiore in bocca” y “Sagra del Signore della nave”.

Fotos: Gentileza prensa del CTBA. Alessandro Botticelli, Marco Caselli, Guido Mencari.