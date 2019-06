Jorge Lanata tiene gripe A

Por Carlos Claá

Jorge Lanata pelea contra una nueva enfermedad. El periodista fue internado el jueves a la noche en el hospital Británico por una infección respiratoria, como reveló a NOTICIAS uno de los profesionales de la salud que lo atiende.

Y este sábado, en un comunicado oficial, la Dirección Médica del Británico comunicó que Lanata fue infectado con el virus de gripe A. “El paciente continúa con evolución favorable y sin necesidad de soporte respiratorio. Los exámenes de laboratorio realizados confirman infección por virus de la Influenza H1N1”.

El periodista está “estable”, pero con un cuidado permanente debido “a su condición de inmunodeprimido”, dicen desde el centro de salud de Parque Patricios. Y agregan: “Por eso continuará internado y lo vamos a tratar con sumo cuidado”.

La salud tiene contra las cuerdas a Lanata. Entre el 23 de febrero al 7 de marzo, estuvo internado en la Fundación Favaloro por una gastroenteritis severa. Y a finales de mayo, en una entrevista con Alfredo Leuco para su programa de TN, contó: “Tengo una neuropatía diabética. Eso te agarra por la diabetes, te agarra en las piernas. Están los huesos, los músculos y después hay como unas terminales nerviosas que se asfixian y te duele realmente mucho”. Y agregó: “Ahora estoy medio jodido de esto y por eso no puedo hacer distancias largas. Puedo caminar con un bastón, pero si tengo que hacer 200 metros, no puedo ir”.

Lanata, que aparecía en una silla de ruedas en su programa de TN, “Hora 25”, protestaba: “¿Por qué no lo voy a mostrar? Si yo en la vida estoy en una silla en algún momento, aparezco en una silla en la televisión. No pasa nada, pero es como que nadie habla de esas cosas”. Y luego completaba: “O sea, estoy mejor que dos meses atrás, tengo que laburar menos. En algunas cosas las cumplo y en otras no. Hago kinesiología todos los días a las 7 de la mañana. Es algo lento, pero es bueno y me hace bien”.

A horas de comenzar el Día del Periodista, el conductor ingresó en el prestigioso centro de salud de Parque Patricios y otra vez su salud lo pone a prueba.