Cómo y porqué explotó la “ancha avenida del medio” político

Por Rodis Recalt

En el transcurso de la carrera presidencial había surgido Roberto Lavagna como un candidato que había seducido a aquellos que no querían caer en la grieta entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner. Se conoció como “la tercera vía” y, además de Lavagna, estaba integrada por el senador Miguel Ángel Pichetto, el gobernador cordobés, Juan Schiaretti, el gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa.

Iba todo bien hasta que Lavagna se empecinó con que él tenía que ser el candidato a presidente del consenso. Pero los demás querían que esto se dirimiese en las PASO. Excepto Pichetto, que, desde ese momento, ya soñaba con sentarse en el sillón del vicepresidente. En el medio, Cristina anunció que pondría como candidato a presidente a Alberto Fernández y todos empezaron a mirar a Sergio Massa, porque Fernández había trabajado con él en 2013 y 2015 y soñaba con sumarlo.

(Te puede interesar: Alberto Fernández a NOTICIAS: “Nunca dije que iba a defaultear las Leliq”)

La tercera vía comenzó a temblar porque la fórmula Fernández-Fernández se mostraba competitiva. Lavagna no aflojaba. A último momento Pichetto se fue con Macri y Massa no quiso quedar rehén de una opción que no rompía la polarización. Todos terminaron enojados con Schiaretti: mientras todo se rompía, se fue de vacaciones a Italia.

(Te puede interesar: Entre Pindonga y Cuchuflito)