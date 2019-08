Milei polémico: “Esta es la fiesta de los políticos, un conjunto de delincuentes”

Por Delfina Tremouilleres

No todos festejan la alegría de las “jornadas democráticas”, después de que tanto sufrimiento le costó a la Argentina no tener jornadas electorales. Javier Milei, economista liberal que coqueteó con ser candidato pero después dio un paso al costado, se quejó en su Twitter con los políticos que compiten en estas elecciones. “Si hay algo que me produce mucho asco es cuando los políticos salen de votar y dicen: ‘Hoy es la fiesta de la democracia’. Es la fiesta de ellos, un conjunto de delincuentes que viven del fruto del trabajo ajeno. Bajo esta mentira los únicos que progresaron fueron los políticos”, arremetió.

Minutos más tarde, amplió el reproche: “Hoy es el día en que los políticos sacan a pasear su versión más cínica. Hablan de fiesta de la democracia cuando en realidad es la validación forzosa de su estafa a la sociedad vía impuestos. ¿Acaso estás de fiesta cuando te roban el fruto de tu trabajo?”, concluyó.