Macri parece un nene encaprichado más que un Presidente

Por Cristian Folgar

La conferencia de prensa de Mauricio Macri me hizo acordar a la de Nicolás Maduro cuando anunció que le suspendía obras a los que no lo votaron. Macri repite la estrategia. ¿No me votaron? Dejo correr el dólar y que estalle la economía. O me votan a mí o hago volar todo.

Parece un nene encaprichado más que un Presidente.

No solo arrastró a María Eugenia Vidal a una derrota, no solo Horacio Rodríguez Larreta podría ver complicada su elección, sino que también los argentinos la pasaremos mal porque no se nos ocurrió votarlo. “Esto es una muestra de lo que les espera a los argentinos si votan al kirchnerismo”, sostuvo. Incluso le pidió a la fórmula presidencial más votada por las argentinos en las PASO que hicieran una autocrítica. Es raro, pero, según Macri, la autocrítica la tienen que hacer quienes más confianza despertaron hasta ahora en el electorado y no su gobierno que no lograría la reelección.

Nunca es bueno hablar enojado, menos luego de una mala elección.