Alberto y Pichetto hacen campaña conjunta

Por Silvio Santamarina*

Aunque quedaron en veredas opuestas, Alberto Fernández y Miguel Angel Pichetto coincidieron en el diagnóstico de la situación nacional.

El candidato presidencial del Frente de Todos hizo sus primeras declaraciones desde su arribo a España, donde empezó dando una clase de comunicación política en un aula universitaria a puertas cerradas. “Nunca hay que darse por ganador, hay que mantenerse tranquilos”, declaró Alberto a los periodistas que se lo cruzaron en su gira ibérica.

Casi al mismo tiempo, Pichetto, el aspirante a vice elegido por Mauricio Macri para insuflarle peronismo a su fórmula, insistió con la idea de que el resultado electoral para octubre sigue totalmente abierto, porque considera que mucha gente “está repensando su voto”, respecto de lo que reflejaron las PASO.

Esto quiere decir que, tanto para Fernández como para Pichetto, la campaña sigue su curso, como una competencia electoral normal, aunque el resto del país permanezca en estado de alarma permanente por la volatilidad financiera que jaquea el presente y el futuro económico argentino.

Uno se resiste a asumir responsabilidades de probable presidente electo, y el otro se niega a reconocer que Juntos por el Cambio tiene la prioridad institucional de aportar las soluciones al desastre que dejó el primer mandato macrista antes de aspirar a una reelección sin otro plan de desarrollo a la vista.

Parece que, para Alberto y Pichetto, aquí no ha pasado nada, y el show proselitista debe seguir. Eso sí, no aparecen planes para debatir, porque quizá no haya planes para el 2020. Solo una grieta que todavía resuelve el marketing político de ambos bandos, pero que no resuelve la vida de la mayoría de los argentinos.

*Editor ejecutivo de NOTICIAS.