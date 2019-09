Sebastián De Caro: “Tarantino es un genio inimitable”

Conoció la fama y la luz de las cámaras de muy joven. Con tan solo 18 años fue parte de Montaña Rusa, la exitosa telenovela de 1994 que catapultó a algunos nombres como Nancy Dupláa, Gastón Pauls, Malena Solda, Esteban Prol, Carla Peterson y Diego Ramos. Pero si hay algo que define a De Caro es lo inclasificable de su carrera: dirigió y escribió películas y libros, dirigió videoclips, condujo programas de radio y actuó en cine y televisión.

En 2019 lanzó su más reciente libro, “Cielo Drive”, donde analiza los crímenes de Charles Manson a través de conversaciones libres con gente de la cultura que se fascinó con uno de los crímenes más importantes de la cultura pop. Además, el 12 de septiembre estrenó “Claudia”, una comedia de enredos protagonizada por Dolores Fonzi. También, los viernes a la medianoche se encarga de programar el ciclo “Sociedad secreta del cine” en el cine Gaumont, en el que reúne “las películas más demenciales del cine argentino”.

Agradecido de su paso por la televisión, pero también de las “películas urgentes” que hizo “en la calle, con amigos”, De Caro cree que ayudaron a construir su base, a plantar la semilla que emerge hoy, años después. También considera que tuvo buenos maestros, que le inculcaron que la mejor forma de aprender es haciendo, y desde entonces no se ha cansado de emprender y disfrutar. “Disfruto de presentar ‘La Ciénaga’ en 35 mm con Lucrecia Martel, o de charlar con Alejandro Agresti y presentar con él ‘El acto en cuestión’”. Cinéfilo de corazón, habló con NOTICIAS sobre el estreno de su más reciente obra cinematográfica.

Noticias: El 2019 ha sido un año difícil para los argentinos, ¿cómo toma el haber podido estrenar una película?

Sebastián De Caro: Es un privilegio. Estrenar algo cuesta muchísimo y esta película, particularmente, está al límite de sus posibilidades, es una película pequeña aunque no lo parezca. Cuando vas a este tipo de propuestas, que está tan sostenida en la estética, que parece más un cuento de hadas que un retrato naturalista de una situación, te estás metiendo en un problema. Entonces en este contexto es un privilegio haber transitado todo el proyecto.

Noticias: ¿Cuál considera que es el momento en que más locura se vive alrededor de una película?

De Caro: Siempre se corre mucho con el rodaje, porque es el momento, para mí, fundamental de la realización, es el momento de mayor interacción. El rodaje es la alquimia, hay un viejo dicho que dice “lo que el rodaje no da, el montaje no presta”. De alguna manera es donde termina de surgir, de concebirse, el tono y la personalidad de la película…

Noticias: ¿Y cómo fue el rodaje de “Claudia” ?

De Caro: Fue soñado, muy feliz, muy luminoso. Estuvo presente el nervio inherente, con la típica fricción normal de tanta gente haciendo algo, pero soñado.

Noticias: Últimamente se habla mucho de “crisis en el cine”, ¿usted también lo ve así?

De Caro: Sí, está en crisis por varios motivos. Generalmente se suele hablar de crisis económica, pero creo que la más profunda es en la formación. Ahora tenemos celulares que permiten filmar y hay que lanzarse al juego, pero hay que formarse, hay que compartir, hay que tener compañeros, hay que respetar el acto colectivo.

Noticias: ¿No concuerda con la gente que dice que no es necesario estudiar cine?

De Caro: Para nada de acuerdo, aunque sí ha funcionado con genios del cine. Por ejemplo, la manera que tiene Tarantino de armar el cine es inimitable para cualquier mortal. A un genio le funciona eso, pero yo no puedo aplicar la receta de un genio para uno mismo, o para la mayoría de la gente. Entonces, a veces se confunden esos eslógans y así uno tiene que sufrir cosas espantosas.

Noticias: ¿Y qué lugar ocupa el cine en la sociedad?

De Caro: El cine es el arte del siglo XX, y el siglo XXI es muy distinto. El siglo XXI no tiene tiempo para muchas cosas, no tiene interés en muchas cosas, tiene descentralizado y perdido el sentido de muchas cosas, y es muy difícil. Porque el cine necesita tiempo y tiempo es lo que parece que no tenemos.

Noticias: ¿Comparte sus guiones con alguien antes de llevarlos a cabo?

De Caro: Los guiones son difíciles porque son solo una parte de lo que se va a mostrar. La personalidad, la narrativa, la respiración, el pulso, todo eso es muy complicado de transmitir en un guión. En cambio, sí he tenido devoluciones muy valiosas en las instancias de montaje de la película de parte de colegas, de directores que admiro.

Noticias: ¿Lo sorprenden esas devoluciones?

De Caro: Cuando las cosas están difíciles las mezquindades afloran. Todo el mundo se ve a sí mismo en su peor versión, ergo, ve a todos en su peor versión. Y creo que hay que agradecer muchísimo a quienes superan las miserias y tienden una mano y apoyan por una cuestión de afecto.

Noticias: Escribe libros (recientemente editó “Cielo Drive”), realiza películas, tiene un ciclo de cine (en el Gaumont, los viernes), tenía un programa de radio. ¿Disfruta todo o es una necesidad constante de hacer?

De Caro: Disfruto de todo y mucho. Pero, sinceramente, tiene que ver con una cuestión de necesidad. Hubiera preferido que el libro lo hubiese hecho otro, pero lo hago yo porque no lo hacen. Entonces lo hago yo y lo disfruto enormemente.

Noticias: ¿Extraña la televisión?

De Caro: Más que extrañarla hoy le empiezo a tener mucho agradecimiento, fue muy importante esa etapa. Por ejemplo, cuando llegué a la escuela de cine en el año 96, después de dos años de televisión, tenía una herramienta extra que no tenían mis compañeros.

Noticias: ¿Qué clase de herramienta?

De Caro: Sabía básicamente cómo se contaba audiovisualmente. Me fue más fácil entender lo que era un eje de acción, un eje de mirada, un tamaño plano, porque lo había hecho.

Noticias: ¿Qué ventaja tiene el actor de televisión que pasa al cine?

De Caro: Varias, como entender una puesta más rápido. También tiene un impulso resolutivo y expresivo tan rápido que cada tanto hay que decirle “che, pará, acá tenemos tiempo, acá podés respirar”.

Noticias: ¿Cómo lo tratan en las redes sociales?

De Caro: Creo que, afortunadamente, la violencia en general ha mermado muchísimo. No estoy diciendo que haya desaparecido pero ha bajado respecto de otros años, veo y noto otra especie de vibra.

Noticias: ¿La televisión también está en crisis, como el cine?

De Caro: Creo que sí y es muy fácil entender por qué lo digo, lo inflacionario siempre produce devaluación. Entonces, ante la enorme cantidad de series que se producen cada vez son menos las que valen la pena dedicarle tiempo.

Noticias: ¿Cómo se resuelve eso?

De Caro: Hay que entrenarse como espectador para bajarse del barco a tiempo, uno ya va sabiendo si le está hablando a uno, si tiene la narrativa que disfrutás, se empieza a generar un expertise.

Noticias: ¿Se pierden buenas series entre la cantidad de producciones?

De Caro: Claro que sí, porque nos atomizamos como televidentes, entonces quedan más ocultas esas gemas que aparecen.

Noticias: Usted lanzó un libro sobre la masacre de Cielo Drive, por la que se hizo famoso el Clan Manson, ¿qué le pareció Once Upon a Time in Hollywood, la nueva película de Quentin Tarantino que también se ubica en esa época?

De Caro: Para que te des una idea, la de Tarantino la vi cinco veces, cinco días seguidos.

Noticias: Es un reconocido hincha de Boca Juniors. ¿Cómo se está llevando con el fútbol?

De Caro: Mucha de la mitología y los sueños que tenía con el fútbol se me fueron después de todo lo que pasó con la final de la Copa Libertadores del año pasado, se perdió algo de mística ahí.

Noticias: ¿Cambió de deporte?

De Caro: Estoy muy metido con lo que pasa con el básquet argentino, y volví a interesarme en el automovilismo.

Noticias: ¿Abandonó el fútbol entonces?

De Caro: No, abandonarlo no. Pero me alejé un poco porque siento que se perdió algo de esa pureza en esas suspensiones, marchas y contramarchas del partido que terminó en el Bernabeu (estadio del Real Madrid, donde se terminó jugando la final entre Boca y River). Yo tengo un amor muy grande por el fútbol, ir a la cancha me gusta, me gusta el choripán, la gente, el olor, el perfume, el pasto, me gusta todo.

Mariano Ojeda

@MarianoOjeda_

Fotos: Marcelo Escayola