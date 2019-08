Exclusivo: Tarantino, DiCaprio, Pitt y Robbie con NOTICIAS

Por Mariano Ojeda

Quentin Tarantino es conocido por su impecable filmografía, cinéfila y verborragia. Las últimas dos se cumplen casi a la perfección en el encuentro que tuvo NOTICIAS en el corazón de Hollywood, set a su vez del film que estrena el próximo 22 de agosto, que reúne ni más ni menos que a dos de las máximas estrellas de los últimos 30 años en la industria: Brad (Pitt) y Leo (DiCaprio). “Es una película de atmósfera y esta es suficientemente fuerte para justificar la película. Es algo así como un día en la vida de…”, confiesa Tarantino.

“Había una vez en Hollywood” (Once Upon A Time In Hollywood) obtuvo el mejor debut en la filmografía del director al sumar 40 millones de dólares entre viernes y domingo en 3.659 salas en su país de origen, una rareza para un film de actores.

“Ya no se hacen películas de este estilo”, remarca Pitt haciendo referencia al estilo de filmación y el presupuesto destinado en mayor medida a la calidad fílmica y no a tecnología. El ahora productor y camino a su retiro (lo anunció hace unas semanas), sostuvo: “Algo que amo es que Quentin es tan purista que no hay nada computarizado, hay que ganarse lo que se ve en pantalla”. Quentin, del otro lado de la sala, apoya: “Todo lo otro es hacer trampa”.

Elenco. Todos quieren trabajar con Tarantino. Absolutamente todos, incluso Pitt y DiCaprio. También Margot Robbie, la estrella femenina que completa el trío. “En principio es Quentin, cuando él llama todos aparecemos”, dejó en claro Pitt, quien trabajó con Quentin en “Bastardos Sin Gloria”. “Dejó su propio nombre en la historia del cine con sus obras, y es tan divertido trabajar bajo sus órdenes porque logra algunos de los mejores diálogos que podrás tener en tu carrera”, sigue Pitt.

“Es muy excitante, y hay una electricidad palpable de lo que sucede en sus sets. Como mencionó Brad, hay cierta especificidad en sus diálogos, y podés tomarlo como una Biblia en la que te sumergís sin mucha duda o cuestionamiento. Pero también está esa energía que todos tienen en la que estamos creando algo especial y único cada día”, sigue DiCaprio. Y agrega: “Nuevas posibilidades pueden surgir en cualquier momento. En las dos películas que estuve con él, no puedo describirlo pero hay cierta electricidad alrededor en la que todos sienten que deben dar un paso adelante en el set y hacer algo por lo menos interesante. Eso es algo bastante único respecto a sus películas para un actor”.

Para Robbie, a diferencia de los dos popes, es el debut a las órdenes del director de “Kill Bill”: “Debo decir que pasé años pensando en cómo sería estar en una película de Tarantino e imaginando el personaje que interpretaría. En cada imagen en mi cabeza tenía armas, estaba bañada en sangre y pateaba traseros. Así que fue muy gracioso pasar horas y horas comprando ropa, hablando cosas de bebés en cada escena, o almorzando. Estaba toda sudada pero decía ‘esto es hermoso, nunca hice escenas así'”, agregó la actriz que asumió el rol de Sharon Tate en el film.

DiCaprio. Sus últimas 10 películas recaudaron más de 3 mil millones de dólares y en el 2019 está en el puesto 8 entre los de contrato más alto por película (10 millones de dólares). Comenzó como “el futuro de Hollywood”, se convirtió en el más lindo, el más exitoso, el de mayor caché y hasta en la burla de cada entrega de Oscars, hasta que finalmente ganó su estatuilla. Es todo eso y más, pero se rinde a los pies de Quentin Tarantino: “soy un gran fanático de las películas sobre Hollywood y la visión de Tarantino al respecto es única”.

En la investigación para su personaje de “Había una vez en Hollywood”, el actor en decadencia Rick Dalton, encontró que mucho sobre estos subgéneros y actores que inspiraron a su personaje eran Eddie Burnes, Ty Hardin o Ralph Meeker, actores que Quentin celebró en su infancia.

“Cuando hablás de un actor como Ralph Meeker, que muchos tal vez no conozcan, es literalmente uno de sus actores favoritos de todos los tiempos. Y es un actor del que yo nunca había escuchado”, agregó DiCaprio sobre los nombres y personajes que navegan en la mente del realizador. “Me encantó la historia de estos dos trabajadores del cine, y cómo la cultura les pasó por el costado”, sentencia.

Robbie. Su salto al estrellato se dio en 2013 con “El Lobo de Wall Street”, de la mano de Martin Scorsese. Su talento -al margen de su belleza- la pusieron en lo más alto de la industria cinematográfica. Actualmente se encuentra en el puesto 11 de las mejores pagas de Hollywood por su regreso al personaje de Harley Quinn en el film “Birds of Prey”. A pesar de haber iniciado su carrera en tv, la consagración como actriz llegó hace dos años con su papel en “I, Tonya” interpretando a Tonya Harding.

Sobre la incorporación de Margot, Tarantino confesó: “Cuando estás negociando con los agentes, todos están tratando de conseguir el mejor trato para sus clientes. En la lucha por el de Margot, su agente me preguntó si después de 6 semanas se podría ir a otra producción. Yo le contesté: ‘Sí, supongo que sí’. Era algo normal. De repente me llega un mensaje de Margot: ‘¿Por qué me echas?’, ‘No te echo, tu gente decía que…’, y ella dejó en clara su postura: ‘no, no, no, esa no es la idea, quiero estar en el set incluso cuando no estoy trabajando. Hago esto para verte trabajar, no te deshagas de mí tan temprano, quiero estar hasta el último día‘”.

Pitt. Novena posición –muy cerca de DiCaprio- entre los de mejor caché del 2019. Firmó para esta película por 10 millones de dólares y es la primera vez que trabaja con el protagonista de Titanic. Entre ambos, más Tarantino, mueven los cimientos de Hollywood desde principios de los 90.

Aunque esté con intenciones de abandonar la actuación, Pitt tiene cuatro proyectos en carpeta antes del retiro: económicamente está hecho, su fortuna personal ronda los 300 millones de dólares, entre su productora Plan B Entertainment y sus propiedades post divorcio de Angelina Jolie.

Y aunque piense en la jubilación temprana, este año decidió enfocar todo su tiempo en “Había una vez en Hollywood”: “Siempre es un placer trabajar con Quentin. El tipo es un controlador de su material”. Con admiración en sus ojos al hablar de Tarantino, suma una anécdota para entender cómo trabaja el realizador y guionista: “Teníamos una gran escena de pelea que debíamos coreografiar a lo Bruce Lee y dijo que debíamos hacerlo en una toma. Yo le dije ‘bueno, perfecto, pero la podés cortar como para arreglarla en caso de que no funcione, ¿no?’. Y me dijo: ‘no, es toda una y debe hacerse de una’. Eso significa que la presión estaba en mí y que no la arruine”. El romance entre ambos se forjó en “Bastardos sin Gloria”, recordó: “Terminé de leer el guión y escuché la voz de mi personaje. Algunas veces ni siquiera la encontrás cuando terminás la película, pero con su escritura es palpable y un placer”.

De la anécdota al guión. “Desde hace mucho tiempo quería hacer una película sobre hacer películas. Pero que no fuese lógicamente una película rosa. Y quería hacer algo que se ubicara en Los Ángeles de mi juventud”, relata Tarantino. Una película de Hollywood sobre Hollywood, la historia de Rick Dalton (Leo DiCaprio), una estrella de tv, y su doble de riesgo, Cliff Booth (Brad Pitt), y su relación con Sharon Tate (Margot Robbie) y otras curiosidades de la meca del cine.

“Estaba haciendo una película, hace tiempo, con un actor más grande. Él tenía un doble de riesgo y podías darte cuenta que habían trabajado juntos durante 15 años y que hace mucho tiempo atrás podrían haber filmado primeros planos con el doble y se parecerían. Pero 15 años más tarde los dos habían envejecido, y probablemente esta sería la última vez que trabajarían juntos, o tal vez una vez más”, explicó el director de “Tiempos violentos” y “Bastardos sin gloria” a NOTICIAS sobre la anécdota personal que terminó inspirando el film que estrena en Argentina el 22 de agosto.

