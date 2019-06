Millie Bobby Brown: la bella y la bestia

Por Mariano Ojeda

Los monstruos y el cine son una de las relaciones más duraderas y populares de la historia. Todo tipo de bestias han llegado a la gran pantalla y se han convertido en íconos pop. Basta tan solo nombrar algunos de los más recordados monstruos como para entender qué importancia tienen: Godzilla, King Kong, Alien, los Kaiyus de Titanes del Pacífico, el simio de Rampage y los queridos dinosaurios de la franquicia Jurassic Park. Tanto el terror como la ciencia ficción han aprovechado esta clase de bestias para engrosar las listas y los números de una audiencia más que receptiva a este tipo de historias. Pero todo parece que funciona mejor cuando una mujer decide hacerle frente.

En “Godzilla II: El Rey de los Monstruos”, y siguiendo con esta fórmula, la nena de “Stranger Things”, Millie Bobby Brown, con apenas 15 años ya es una estrella mundial y el rostro principal de la franquicia. También es parte de la próximo “Kong vs Godzilla”, programada para el 2020. “Cuando acepté participar del proyecto, pensé “quiero hacerlo, necesito hacerlo”. Cuando tenés ese impulso, esa ambición, energía hacia algo que sabés que te apasiona inmediatamente, querés estar en ese proyecto”, confesó la joven a NOTICIAS en Los Ángeles y en la presentación de la película.

También agregó sobre el personaje que la hizo popular: “Si Eleven (el personaje de Stranger Things) conociera a Godzilla, yo que ustedes me iría de ahí. Sería malo, Millie lo haría. Pelearían seguro. Eleven tiene poderes, Godzilla físicamente te gana, y con su aliento atómico. Quién sabe. Yo hincharía por…no te puedo decir”.

La joven que llegó a la fama por su personaje en “Stranger Things”, una de las series más importantes creadas por Netflix, conversó con NOTICIAS en la presentación del film y luego de la Premiere mundial en el Teatro Chino de Los Ángeles. Este es su primer gran desafío en la pantalla grande y Bobby Brown comprende las diferencias de formatos: “En la serie de TV, el paso es mucho más acelerado, todo va mucho más rápido. Tenés menos tiempo y los sets son más chicos. Pero en Godzilla había sets inmensos, mucho tiempo para rodar y también algunos lapsos grandes donde había que esperar”. Desde el 2016 y en su papel de Eleven en la serie de Netflix, “Stranger Things”, su vida cambió profundamente. Hoy es toda una celebridad y la nueva niña prodigio de Hollywood.

Noticias: Otro producto con un monstruos como protagonista, ¿Ya está acostumbrada a ellos?

Millie Bobby Brown: Sí, absolutamente.

Noticias: ¿Cómo fue la experiencia de hacer su primera película grande?

Brown: Fue desalentador -risas-. Siempre está ese sentimiento aterrador de las expectativas de los fanáticos intransigentes de “Godzilla”. Pero estaba muy emocionada, creo que es una oportunidad increíble para mostrar un personaje distinto a Godzilla en sus películas, así que sí, estaba un poco asustada pero en cuanto conocí al director me acostumbré de nuevo.

Noticias: Tuvo la oportunidad de trabajar con grandes actores, ¿aprendió algo en particular de ellos?

Brown: Los estudié mucho, y aprendí mucho de ellos. No me dieron consejos ni nada pero no lo necesitaron. Aprendí mucho de estudiarlos, de verlos en el set.

Noticias: ¿Notó la diferencia entre hacer una serie de TV y una película? ¿Algo que le haya sorprendido?

Brown: Claro, todo. En las series de TV el paso es mucho más acelerado, todo va mucho más rápido. Tenés menos tiempo y los sets son más chicos. Pero en Godzilla había sets inmensos y mucho tiempo.

Noticias: ¿Los espacios entre toma y toma también eran grandes? ¿Y qué hacía en ellos?

Brown: La escuela, eso es lo que tenía que hacer. Dedicarme a las cosas de la escuela. Solía tener jornadas de 8 horas. Y la mayoría estaba estudiando. Así que mi experiencia en el set fue grabar, ir a la escuela, grabar, ir a la escuela. Es como tener un trabajo full time, tenés dos trabajos que hacer: aprender álgebra y después aprender de un tirano o una bestia verde.

Noticias: ¿Cuál de las dos actividades es más fácil?

Brown: Digamos que la escuela es difícil.

Noticias: ¿Cómo era su conexión con Godzilla antes de ser parte de esta película?

Brown: En realidad, la pregunta que quieres hacer es cuál era mi conexión con la pelota de tenis -risas-. Porque Godzilla no está realmente ahí, así que tenía que usar mi imaginación. Hice lo mejor que pude, todos lo hicieron. Realmente podés creer que tenían una relación con Godzilla, un monstruo gigante.

Noticias: Puntualmente, ¿qué familiaridad tenía con el personaje antes de ser parte del proyecto?

Brown: Ninguna. Conocí al director y ni siquiera hablamos tanto del personaje. Hablamos principalmente de humanitarismo, preservación de animales y naturaleza, cambio climático. Hablamos mayormente de eso y después obviamente hablamos de mi personaje. Hablamos y conectamos en las cosas que nos apasionan. Queríamos una historia de crecimiento y una película de Godzilla. Queríamos un problema doméstico de divorcio y cómo los chicos lidian con eso. Si sacamos los monstruos, ¿qué tenemos? Tenemos una unidad familiar que está pasando por algo muy emocional y traumático.

Noticias: ¿Cómo cree que sería la reacción de Eleven si conociera a Godzilla?

Brown: No estoy segura, pero me gustaría irme rápidamente de ahí. Sería malo, Eleven lo haría. Pelearían, seguro. Eleven tiene poderes, Godzilla físicamente te gana, y con su aliento atómico. Quién sabe. Yo hincharía por…no te puedo decir.

Noticias: Iniciada su carrera en cine, ¿qué clase de películas le gustaría hacer ahora?

Brown: Creo que me gustaría adaptarme a todo tipo de películas. No creo que haya una película en específico que quisiera hacer, o algún género en especial. Creo que me gustan todos los tipos de película. Mientras me sienta conectada o impulsada a hacerla entonces debo hacerla.

Noticias: Michael Dougherty (director del film) contó que es la única persona que recuerda cada línea perfectamente. ¿Es cierto? ¿Tenés alguna otra habilidad actoral especial?

Brown: Es difícil, no diría “Tengo habilidades especiales”. Creo que todos tienen habilidades especiales a su forma. Yo puedo controlar mis lágrimas, es una de las cosas de las que estoy como orgullosa.

Noticias: Antes de esta película, ¿qué sabía de Godzilla? ¿Conocía la historia?

Brown: No mucho. Y mi personaje tampoco, ella aprende con la película así que eso quería hacer para sumar a mi actuación. Tenía cierta idea de quién era, pero quería crecer en conocimiento con la película, entenderlo más, sus estadísticas, sus bioacústicas, las cosas específicas que los paleontólogos supieran.

Noticias: ¿Como espectadora está más interesada en estas películas?

Brown: Sí, King Kong es mi favorito.

Noticias: ¿Por qué?

Brown: Porque sí, es un monstruo con el que luchás pero al que también amás al mismo tiempo.

Noticias: Entonces está feliz de ser parte de “Godzilla vs Kong”…

Brown: Acabo de terminar de filmarla. Hace uno o dos meses. Filmamos en Hawai, terminé filmando en Australia, la acabamos de terminar. Fue genial, muy divertido.

Noticias: ¿Usted tiene contrato por tres películas?

Brown: No lo sé, deberías preguntarle a mi equipo. No estoy segura. Voy con la corriente, obviamente me gusta hacer la mayor cantidad que pueda. Godzilla es una franquicia que siempre está creciendo y evolucionando, mi personaje tiene una historia de crecimiento a través de estas películas. Por supuesto que me gustaría hacer más pero no estoy muy segura de cuál es mi contrato.

Noticias: Imposible no preguntarle por la nueva temporada de “Stranger Things”…

Brown: Podés esperar el verano del 85, es el verano del amor esta temporada. Nos basamos en sentimientos y emociones de la vida real de adolescentes, hasta de los padres. Tiene una historia increíble que saldrá el 4 de julio, y estoy muy emocionada de que todos la vean. Trabajamos muy duro en ella, así como trabajamos mucho en esta película. Todo el trabajo duro y lo que nos divertimos filmándola seguro valdrá la pena en pantalla.