Geraldine Neumann: “Confieso que quise ser Susanita”

“Soy una persona tranquila, me gusta cuidar a mi familia, a mis amistades. Soy feliz trabajando de lo que me gusta, agradecida a la vida de poder hacer lo que quiero”, dice Geraldine Neumann. De chica se resistió a seguir los pasos de su hermana Nicole, pero tuvo la oportunidad de ganarse la vida como modelo y no la desperdició.

Esa fue la puerta de entrada a los medios y hoy es parte de “Pampita Online”, el programa que Carolina Ardohain conduce todas las tardes por Net TV, tiene su banda de música, “Gege” y otra con su familia que se llama “Un mensaje al mundo”. En pareja desde hace 14 años con el fotógrafo Jorge Otamendi, son padres de Helena (13) y Matías (9). Amantes de la naturaleza y cultores del perfil bajo, eligieron vivir lejos del mundanal ruido y construyeron su casa en Nordelta, en la que tienen una huerta. “A los chicos les encanta cortar la verdura. Cocino, aunque no mucho”, admite.

Cálida, de sonrisa contagiosa y ojos brillantes, Geraldine ordena su vida de tal manera que el tiempo le alcanza para compartir actividades con sus hijos, para ensayar con su banda y trabajar. “Nos levantamos tempranito todos, desayunamos en familia, llevamos a los chicos a la escuela y siempre que puedo los busco porque disfruto mucho esa tarea. Los viernes varias veces los busca mi papá (Francisco Conti) y tiene programas con sus nietos; eso me encanta”, asegura. Lo que más se disfruta en familia es la música. “En casa tenemos guitarras, batería, bajos, ukelele, cajón peruano. Soy bastante durita con los instrumentos pero mi marido me tiene paciencia y me enseña. Nos divertimos mucho”, cuenta. Un pasatiempo que disfruta Geraldine es pintar. “Estudié escenografía durante dos años en la Universidad del Salvador y abandoné pero pintar es algo que me gusta, a veces sola y otras con los niños”.

Noticias: De chica se resistió a ser modelo por el impacto de la entrada al medio de Nicole. Sin embargo, es modelo, cantante y trabaja en televisión, ¿cómo fue ese proceso?

Geraldine Neumann: Cuando Niki arrancó yo tenía 9 años y no me gustaba nada el tema de la exposición. Sufría ver cómo gente que no la conocía ni a ella ni a mi mamá (Claudia Neumann), hablaban tan libremente de ellas. En mi adolescencia, hacía algunos laburitos de modelo pero sin exposición. A mis 18 años viajé por cuatro meses a México a trabajar como modelo y cuando volví empecé la carrera de escenografía a la par del modelaje. Un año más tarde me fui a vivir con una amiga. Cursé dos años y abandoné la carrera. A la música me acerqué gracias a mi marido. Cuando empezamos a salir, en el 2004, él tenía un estudio de grabación con un amigo y un día, paveando, grabé una canción. Y al escucharla no estaba tan mal (ríe). Entonces empecé a tomar clases de canto.

Noticias: ¿Cómo surgió la idea de la banda familiar, “Un mensaje para el mundo”?

Neumann: “Un mensaje para el mundo” es la canción que escribieron (letra y música) mi marido y mis hijos hace tres años. Un día en casa, mi marido estaba con la guitarra, como siempre, y les propuso a los chicos hacer una canción y empezaron a escribir sobre el mundo, sobre dar un mensaje. Y así surgió la canción. La subieron a Facebook y se viralizó de una manera loquísima. Todavía hoy nos siguen llegando videos de todas partes del mundo, cantando la canción en colegios, durante los primeros días de clases, en shows, sinfónicas. Y así, naturalmente, empezamos a escribir más canciones en familia. Ahora estamos grabando un disco, de manera muy tranquila, disfrutándolo y pasándola muy bien. Y tengo mi banda solista que se llama “Gege” y hace un tiempo que, por suerte, estamos tocando mucho con los músicos que me acompañan. Hacemos covers y estamos empezando a armar temas propios.

Noticias: Tiene una familia muy musical, pero también cercana a la naturaleza e interesada en la ecología, ¿es así?

Neumann: Como familia amamos la naturaleza y tratamos, desde nuestro lugar, de crear conciencia ecológica, de ser cuidadosos y respetuosos con el planeta. Tenemos una huerta que nos encanta cuidar, aprendemos todos los días y los chicos aman comer verduras y creo que es por eso, por plantar y ver crecer sus alimentos. Pero no somos vegetarianos. Otra cosa que hicimos este año fue cambiar a nuestros hijos a un colegio waldorf y estamos felices. Mis hijos están muy vinculados al arte y aman bailar, pintar, dibujar, cantar.

Noticias: ¿Es una mamá permisiva o estricta?

Neumann: Soy una agradecida del trabajo que tengo que me permite estar muy presente en el día a día de mis hijos. Poner límites me cuesta bastante, pero entiendo que son necesarios y que también les das amor cuando pones límites. Jorge en eso la tiene más clara (ríe). Nadie nace sabiendo ser padre. Confieso que siempre fui Susanita, quería casarme y tener hijos.

Noticias: Hace 15 años que comparte la vida con Jorge, ¿encontraron el secreto de la felicidad?

Neumann: La verdad es que no hay secretos, somos muy felices juntos, nos elegimos todos los días. Lo más importante es que nos respetamos mucho. Con mi marido cuidamos nuestros espacios como padres, como pareja y como individuos. Tenemos nuestros momentos de salir solos, con amigos, nuestros momentos como familia a full y también hacemos salidas o viajes, cada uno por su lado.

Noticias: ¿Cómo está hoy su relación con su hermana Nicole? Estuvieron varios años distanciadas.

Neumann: La familia, para mí, es lo más importante. Soy muy unida con todos: con mi papá, con mi mamá y con mis tres hermanos, con Nicole por parte de mi mamá, y con Loli y Fran de parte de mi papá. Es verdad que estuvimos un tiempo alejadas con Niki, casi cuatro años. Pero por suerte eso ya pasó y hoy nuestra relación está igual o más unida que antes. Hoy está todo genial con Niki: el tiempo y las charlas curan las heridas. Siempre voy a proteger y resguardar la intimidad de mi familia porque no me gusta que se expongan temas íntimos.

Noticias: ¿Cómo convive entonces con la vida mediática de Nicole y sus peleas con Fabián Cubero, el padre de sus hijas?

Neumann: Es un tema del que no me interesa hablar de manera pública. Mi hermana tiene una vida mucho más mediática que yo y está bien, es su elección.

Noticias: ¿Y cómo es su relación con Pampita? Trabaja con ella que, alguna vez, fue archienemiga de su hermana y todavía hoy hay roces en esa relación.

Neumann: Estoy feliz trabajando en “Pampita online” porque es un grupo muy lindo de personas laburantes y muy respetuosas. Pampita es divina, nos da nuestro lugar a cada uno y siempre se preocupa porque estemos todos cómodos.

Noticias: Alguna vez contó que sufrió acoso por parte del cocinero Ariel Rodríguez Palacios. ¿Inició acciones legales? ¿Tuvo otras vivencias similares?

Neumann: Fue la única vez que me pasó en mi trabajo, hice la denuncia formal y la Justicia la desestimó porque había pasado mucho tiempo. Me dio bronca en su momento porque presenté muchos testigos que ni siquiera llamaron a declarar. Pero después entendí que igual había hecho lo correcto, seguí los pasos que hay que seguir en estos casos y ayudé a muchas chicas que pasaron por lo mismo.

Noticias: ¿Cómo vive el empoderamiento femenino?

Neumann: Estoy feliz del cambio que se está dando a nivel mundial con las mujeres. Falta mucho pero estamos bien encaminadas. Sería fundamental que se pongan en práctica las leyes que ya existen sobre educación sexual obligatoria, que lamentablemente no se cumplen.

Liliana Podestá

@lilipodesta

Fotos: Juan Ferrari