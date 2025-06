El arte que cabe en la mano: elogio a la delicadeza curatorial

En una escena artística acostumbrada a los gestos monumentales, a la espectacularidad de los grandes formatos y a la inflación del discurso, Arte Pequeño Formato 2025 se impone como una bocanada de oxígeno. Más que una feria, es una declaración estética que reivindica la potencia de lo mínimo, la intimidad de la escala reducida, y el diálogo personal entre obra y espectador. Un gesto curatorial preciso que, sin estridencias, revela la densidad poética del detalle.

Del 27 al 29 de junio, en el magnífico edificio del MARQ (Museo de Arquitectura y Diseño), la ciudad de Buenos Aires será sede de una experiencia que no sólo celebra el arte contemporáneo, sino que lo hace desde una premisa radical: reconectar al público con la obra desde un lugar afectivo, accesible, tangible. Una propuesta donde el espacio no se impone, sino que se habilita; donde la mirada no se dispersa, sino que se concentra.

La edición 2025 de esta feria —que ya va por su cuarta entrega desde aquel germinal encuentro en Fino630, espacio fundado por Ileana Hochmann— marca un punto de madurez. No sólo por el crecimiento en número de artistas y galerías, sino por la sensibilidad que se percibe detrás de cada elección. En este sentido, el trabajo de convocatoria y articulación realizado por Mariela Ivanier merece un elogio explícito: su capacidad para tender puentes entre regiones, estéticas y generaciones convierte a Arte Pequeño Formato en un mapa expandido del arte argentino actual, a escala de mirada.

Y la coordinación general de Santiago Arce —impecable en su oficio y en su sensibilidad organizativa— garantiza que lo que podría haber sido un simple paseo ferial se convierta en un espacio de encuentro genuino entre obra, autor y público. Nada estará librado al azar: desde el diseño expositivo hasta los ritmos del recorrido, todo responde a una coreografía que privilegia la contemplación pausada, el descubrimiento, la experiencia estética sin apuros.

Una sede que dialoga con el concepto

El MARQ no es solo un espacio expositivo. Su arquitectura, sobria y luminosa, se convierte en interlocutora natural de esta propuesta. El traslado de la feria a este edificio de la Avenida del Libertador no es un gesto arbitrario: hay en esa decisión una lógica conceptual que articula arte, diseño y ciudad. El arte de pequeño formato no queda perdido en el gigantismo arquitectónico, sino que dialoga con él, lo humaniza, lo habita.

Renata Schussheim: invitada que resignifica la escala

Entre las presencias destacadas, la participación de Renata Schussheim como artista invitada de honor funciona como un gesto curatorial de alto vuelo. Su obra, que ha atravesado múltiples disciplinas —desde el vestuario escénico hasta la instalación y el dibujo—, encuentra en este contexto una nueva dimensión. Schussheim no necesita del gigantismo para conmover: en pequeño formato, sus piezas concentran una fuerza plástica descomunal. Su presencia no sólo aporta prestigio, sino también una clave de lectura: en el detalle puede residir lo monumental.

Un país en formatos pequeños

La edición 2025 confirma, además, la vocación federal de la feria. Participarán más de diez espacios de arte de todo el país, entre ellos Artify (San Juan), Sasha (Córdoba), Casa Galería (Salta) y ArteCo (Corrientes), junto a nombres ya instalados del circuito porteño como Gallery Labs, Fino630, Imaginario y Valk. Esta pluralidad de territorios y miradas convierte a Arte Pequeño Formato en una de las pocas plataformas donde el arte argentino realmente se presenta como un cuerpo múltiple, transversal y descentralizado.

Artistas como Mariana Jasper, Florencia Dwek y el siempre provocador Andy Cherniavsky —quien vuelve a decir presente tras su participación inaugural— se suman a esta edición para reforzar esa idea de comunidad estética que la feria propone. Aquí no hay estrellas ni jerarquías impostadas: hay diálogo, interpelación y encuentro.

Experiencia total: arte, vino y conversaciones

No menos relevante es el diseño integral de la experiencia. El 26 de junio, el día previo a la apertura al público, se realizará un montaje abierto y un brindis íntimo donde los artistas, curadores y prensa especializada compartirán un atardecer entre copas de Equilibrio Imperfecto, la bodega de Andrea Marrone, y un risotto artesanal del chef Roberto Ottini. Esta articulación entre arte, vino y cocina no es un lujo superficial: es una extensión natural del concepto de feria como espacio sensorial, donde el disfrute es integral.

Durante los tres días del evento, el público podrá además participar de charlas con arquitectos, encuentros con artistas, recorridos guiados y experiencias gastronómicas cuidadosamente diseñadas. Café Rivarola, con su catering exclusivo, aportará el maridaje perfecto entre lo gourmet y lo casual.

Entrada libre, arte sin barreras

Uno de los grandes aciertos de Arte Pequeño Formato es su apertura. La entrada es libre y gratuita, con inscripción previa. No se trata de elitizar el arte, sino de acercarlo. Esa fue la premisa fundacional de este proyecto y sigue siendo su norte. En tiempos donde los grandes eventos artísticos muchas veces se convierten en territorios vedados para el público general, esta feria propone lo contrario: hacer de lo pequeño un umbral para ingresar a lo profundo.

Hay algo profundamente contemporáneo en la apuesta por el pequeño formato. En un mundo saturado de estímulos, lo breve, lo íntimo, lo contenido, puede ser más disruptivo que lo monumental. Arte Pequeño Formato 2025 nos recuerda que el arte no necesita gritar para decir algo importante. Que lo más valioso, muchas veces, cabe en una hoja, en un marco de 20x20, en un gesto mínimo. Del 27 al 29 de junio, en el MARQ, Buenos Aires tendrá la oportunidad de detenerse, mirar con atención y redescubrir el placer de ver. Porque a veces, en lo pequeño, habita todo lo demás.

por R.N.