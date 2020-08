Reabren galerías de arte

Nada reemplaza la presencia del espectador ante la obra para percibir su aura, tener una experiencia estética irrepetible, sentir una perdurable emoción ante su singularidad, tal como escribió el filósofo Walter Benjamin (1892-1940).

Activos con videos y fotos en plataformas digitales, los artistas ahora pueden mostrar su obra en galerías porteñas. Éstas abrieron con un protocolo elaborado entre el Ministerio de Cultura de la Ciudad y Meridiano, Cámara Argentina de Galerías de Arte Contemporáneo. Directores y personal de los locales recibieron la noticia con “alivio y expectativa”. Las visitas volvieron y se realizan con cita previa; deben concertarse según terminación del número de DNI. Tal como mostró TV Pública, cuando galería Ruth Benzacar abrió, se siguen las mediad de higiene y seguridad aplicadas en general en el marco de la pandemia del COVID-19. Entretanto, museos e instituciones deben aguardar; el personal ni siquiera fue llamado para recibir capacitación para una posible reapertura.

¿Qué quedará? Los títulos que aluden a la crisis se suceden también en el circuito internacional del arte. “Un tercio de las galerías francesas podrían cerrar a fin de 2020 a causa del impacto del Coronavirus”, dice The Art Newspaper. “En Estados Unidos los museos despiden trabajadores mientras crecen los casos de COVI-19”, señala ArtForum; son miles. Acá no habrá despidos; la mayoría de los museos son del estado. Eso no ocurre con museos independientes, como el Florence Nightingale y Charles Dickens, del Reino Unido: “Éstos no sobrevivirán al cierre por el virus”, apunta BBC.

¿Qué cambiará? Por de pronto, todas las ferias de arte fueron postergadas; serán distintas. En “Los últimos días del mundo del arte… y quizás los primeros de uno nuevo”, el sitio web dedicado a la cultura Pop, albergado por NY.mag, de la revista New York), el crítico Jerry Saltz sostiene, como muchos, que la vida será muy diferente luego del coronavirus y concluye diciendo que el negocio, manejado por un grupo de 1.500 personas que mueven cifras de dinero obscenas, cambiará pero que el arte permanecerá.