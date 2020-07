La huella del artista

La duradera impronta de Benito Quinquela Martín (1890-1977) en La Boca es notable. Cada año sigue festejándose el aniversario de su nacimiento y se continúan festividades inmortalizadas en su pintura. Los homenajes al “Hombre que fue nosotros” (título de su biografía, de Walter Caporicci Miraglia) se vinculan a su rico legado material e inmaterial; incluso donó el Complejo Quinqueliano.

El pasado sábado 28/4 se celebró virtualmente La Noche de San Juan, organizada como desde hace siete años por MBQM “para que permanezca el brillo de la tradición”, tal como señala su director Víctor Fernández, quien lidera una eficaz gestión en estrecho vínculo con los vecinos, tal como lo soñó el propio Quinquela; son sus vecinos, él vive en el barrio.

Esa noche se quema un muñeco en una fogata purificadora. Según, en ese fuego renovador hay quienes queman lo que quieren dejar atrás y papelitos con los buenos deseos de los asistentes. Las actividades de la velada incluyeron una visita guiada virtual, recorriendo la “Serie del Fuego” de Benito Quinquela Martín, y diversos espacios de su casa-museo: https://www.youtube.com/watch?v=ndxsJbh6HJU. Los muñecos y deseos enviados por vecinos y comunidades educativas: https://www.youtube.com/watch?v=2ZRJs_q8sp8. Los testimonios de organizaciones como Casa Rafael y SOS Infantil, Bomberos Voluntarios de La Boca y los de Vuelta de Rocha, y más en el canal You Tube del Museo: https://www.youtube.com/c/MuseoBenitoQuinquelaMartin

La presentación del conjunto femenino y multinacional Sciammarella Tango estrenando tres obras musicales dedicadas a Quinquela: https://www.youtube.com/watch?v=UupX7-Sw8x4

Casi a la mitad del video de la fiesta, que dura 19.36 minutos, se ve una vista nocturna de Caminito con un fantasmagórico muñeco flotando. Por la ausencia de turistas, la calle está ahora fantasmal, impulsada por el artista. Desfilan impresos los deseos: “Que se vaya el bicho, no al racismo, volver a la escuela, salir a jugar, cuidar a la Tierra, no a la maldad, amor y paz, trabajo y alegría, no idealizar a la delincuencia, que [el fuego] se lleve al coronavirus y traiga la libertad”.