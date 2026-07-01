Chernóbyl, el oasis menos pensado para ciertos animales

Casi cuatro décadas después de que el mundo contuviera el aliento ante el mayor desastre nuclear de la historia, el paisaje alrededor de la central de Chernóbil desafía todas las expectativas apocalípticas. Lo que muchos asumieron que sería un desierto biológico muerto por generaciones se viene transformando en un experimento ecológico sin precedentes donde la vida no solo resiste, sino que florece con una intensidad que emociona. En lugar de un páramo silencioso, los investigadores hallaron castores nadando en los canales de refrigeración y águilas de cola blanca pescando bajo la sombra del reactor número cuatro.

La historia de este "oasis" comenzó con una tragedia sin igual el 26 de abril de 1986. Aquella noche, el reactor cuatro de la planta nuclear de Chernóbil, en la entonces Ucrania soviética, explotó tras una prueba de seguridad fallida. El estallido liberó una columna de polvo y partículas radiactivas que cubrió la región, obligando a la evacuación inmediata de cientos de miles de personas y creando una Zona de Exclusión que hoy abarca unos 2.600 km² en el lado ucraniano, un área similar al tamaño de Luxemburgo, en Europa.

En los meses posteriores, el impacto fue devastador: los pinos más cercanos absorbieron tanta radiación que sus agujas viraron al color naranja rojizo antes de morir, dando origen al bautizado como “bosque rojo". Sin embargo, con el paso de las décadas, los niveles de radiación disminuyeron y el aislamiento propició un fenómeno inesperado: el avance masivo de la naturaleza sobre las ruinas de la civilización.



El factor humano

Para la ciencia, la lección más impactante de Chernóbil es que la ausencia de seres humanos ha sido más beneficiosa para la fauna que el daño causado por la radiación. El cese de la caza, la agricultura, la deforestación y el tráfico vehicular eliminó la presión constante que suele asfixiar a los ecosistemas europeos.

La ecologista ucraniana Svitlana Kudrenko, investigadora de la Universidad Albert Ludwigs de Friburgo, Alemania, viene documentando esta resiliencia y presentó un estudio reciente en el que utilizó cámaras trampa en la zona. Tras analizar más de 30.000 fotografías (19.000 de ellas en Chernóbyl) su equipo confirmó que la región es ahora un refugio para una rica fauna de mamíferos.

Entre 2020 y 2021, el equipo de Kudrenko y colegas instaló cámaras en un área de estudio de 60.000 kilómetros cuadrados, incluyendo la reserva de Chernóbil. El objetivo era evaluar cómo la interferencia humana afecta la ocupación de los espacios por parte de los animales. "Poder ver tantos animales allí fue emocionante", comentó Kudrenko, enfatizando que "esto es un ejemplo inmenso de resiliencia; una lección de que la naturaleza encuentra caminos incluso en los terrenos más difíciles y contaminados".



El regreso de los gigantes

La recolonización fue liderada por grandes mamíferos que suelen ser los primeros en desaparecer ante la presión humana. Entre las especies que regresaron (y que han sido vistas por los científicos que estudian el fenómeno), lo hicieron en cantidades que desafían las expectativas. Lobos y linces son algunos de ellos, depredadores alfa que en la actualidad patrullan las calles abandonadas y los bosques. También fueron vistos de vuelta osos pardos, tras una larga ausencia en la región; bisontes europeos, que se desplazan libremente por las antiguas tierras de cultivo; caballos de Przewalski que, introducidos a finales de los 90, deambulan libremente por la zona de exclusión, salvajes, como siempre han sido.

Incluso regresaron los alces, pero, según los datos de Kudrenko, de un modo especialmente sensible: su cantidad cae con fuerza cuando los investigadores entran en el área, confirmando que lo que los animales realmente evitan no es la radiación, sino a las personas.

Cientos de perros que se volvieron silvestres hoy día deambulan por la zona, descendientes directos de las mascotas que fueron abandonadas durante la evacuación de 1986. Un estudio hecho en el año 2023 sobre 302 de estos canes reveló que son genéticamente distintos a las poblaciones de otras partes de Ucrania.

Aunque muchos asocian estas diferencias a mutaciones por radiación, la realidad es más sutil. Según las investigaciones, los cambios reflejan el aislamiento extremo: el pequeño tamaño de la población, la endogamia y las dietas alteradas han acelerado una divergencia genética, mostrando qué tan rápido puede cambiar una especie cuando su entorno social y ecológico se transforma de golpe.



Las ranas que se vistieron de negro

Más allá de los mitos populares sobre monstruos de dos cabezas, las mutaciones y adaptaciones observadas por la ciencia en la zona de exclusión son sutiles, pero fascinantes desde el punto de vista evolutivo. Aunque la cultura popular imagina "peces con dos cabezas" o "monstruosidades", los investigadores aclaran que las deformidades físicas dramáticas en mamíferos grandes rara vez se documentan porque los animales con anomalías graves no suelen sobrevivir lo suficiente.

Uno de los ejemplos más fascinantes de esta película (que bien podría ser titulada como “Evolución en acción") es el de las ranas arborícolas orientales. En el interior de la zona de exclusión, estas ranas son marcadamente más oscuras que sus parientes del exterior, llegando incluso a ser completamente negras.

El biólogo evolutivo Germán Orizaola, que estudia lo que sucede en Chernóbil desde el año 2016, explica que este cambio se debe a la melanina, un pigmento que protege los tejidos de la radiación al neutralizar el daño celular. “Vas a Ucrania, me muestras una rana y te diré si es de dentro o de fuera de Chernóbil”, afirma Orizaola, añadiendo que la selección natural simplemente favoreció a los individuos que ya eran naturalmente más oscuros, dándoles una ventaja de supervivencia.



Más allá de los mamíferos y anfibios, Chernóbil alberga otros misterios científicos, como los hongos radiotróficos. En las paredes del reactor en ruinas, los científicos han hallado hongos ricos en melanina que no solo toleran la radiación, sino que parecen crecer con más vigor en su presencia.

Con semejantes capacidades, hay grupos de expertos que investigan si esos hongos podrían estar usando la radiación como fuente de energía o si su capacidad de protección podría servir para blindar a astronautas en viajes espaciales.

Durante años se habló del efecto del bosque vacío, un silencio sepulcral debido a la desaparición inicial de insectos y aves. Sin embargo, cuatro décadas después, el paisaje sonoro ha vuelto a la vida con el canto de currucas, cucos y ruiseñores que recolonizaron, inclusive, áreas altamente contaminadas.

Aunque no son animales, se han reportado casos de árboles que crecen de forma poco común debido a la exposición a partículas radiactivas, como ocurrió inicialmente con el bosque rojo. En las áreas más contaminadas, se han observado descensos localizados en las poblaciones de insectos, lo que afecta directamente a la distribución de las aves que dependen de ellos.

Un dato no menor es que la mayor parte de los estudios científicos sobre mutaciones se han centrado en roedores y anfibios, donde los efectos de la radiación son más detectables que en los grandes mamíferos debido a sus ciclos de vida más cortos.



Laboratorio para el futuro

Los investigadores que ingresan a la zona de Chernóbil enfrentan una combinación de peligros físicos, biológicos y geopolíticos derivados tanto del accidente nuclear como del contexto actual de la región. El riesgo principal sigue siendo la exposición a la radiactividad, especialmente en la zona de exclusión, donde los niveles son más altos y el acceso permanece restringido. Áreas como el bosque rojo absorbieron una radiación tan intensa que mató la vegetación original, y estos puntos calientes representan un peligro persistente para la salud humana.

Además, la zona está llena de construcciones abandonadas, escombros y artefactos de una civilización que quedó detenida en 1986. Los investigadores deben moverse entre edificios en ruinas y cerca del reactor cuatro, que está cubierto por un gigantesco sarcófago de concreto y metal diseñado para contener la radiación remanente. La fauna salvaje, que por un lado es fascinante por el otro es un peligro real, tanto se trate de lobos, de osos pardos o de linces.

Aunque la vida silvestre parece prosperar, aún existen dudas sobre cómo la radiación afecta el ADN y la salud a largo plazo. Para los seres humanos, el riesgo de desarrollar enfermedades o sufrir alteraciones genéticas por la exposición prolongada sigue siendo una preocupación que requiere protocolos de seguridad estrictos.

Chernóbil no demuestra que la radiación sea inofensiva, pero sí revela la extraordinaria capacidad de la naturaleza para adaptarse cuando se le otorga espacio. Como señala el biólogo Orizaola, es vital no culpar solo a la radiación de todo lo que ocurre: “Ese enfoque importa, porque si te centras en las especies a las que les va mal, puedes culpar a la radiación. Pero a menudo el entorno mismo ha cambiado. La ecología y la ausencia de seres humanos son factores enormes aquí”.

Hoy, la zona de exclusión es un recordatorio de que, incluso ante la catástrofe tecnológica más severa, la naturaleza posee una resiliencia capaz de transformar un infierno radiactivo en un vibrante santuario de vida salvaje.