Buitres: la cara salvaje del capitalismo

La historia del litigio de los fondos buitre contra la Argentina, del canje de deuda, etcétera, narrado desde una perspectiva abiertamente partidista.

No hay ningún problema: hay documentales partidarios que son buenísimos, que nos llevan a replantearnos puntos de vista o nos obligan al sano ejercicio de la discusión.

Sin embargo, aquí no hay matices, no se trata de “discutir” si Paul Singer tiene o no razón sino en documentar su absoluta perversidad, además de decir que hay gente buenísima que vela por nosotros (no hagamos nombres, mejor).

Propaganda, pero un poco torpe.

Calificación: **