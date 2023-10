El cine que viene: regreso de grandes directores

Hollywood busca ayuda en la generación senior de directores, a medida que se resetea el calendario de estrenos de películas en el último trimestre del 2023 y primeros meses del 2024 por varios motivos. El primero tiene que ver con la huelga de guionistas y actores que paraliza a los principales estudios de cine y series: los “maestros” tienen sus propias productoras y equipos, y cuentan con un puñado de guiones ya curados y listos para filmar si existe la financiación de los proyectos.

El segundo: el fracaso de las películas pochocleras en 2023 (incluídas varias de supehéroes de Marvel) hace pensar en la necesidad de volver a apuntar a un público adulto mayor y cinéfilo, que sigue fiel a las salas de cine, y que busca y valora piezas maestras que sabe no verá en el streaming.

Autores. Michael Mann con “Ferrari”, Ridley Scott (“Napoleón”) y Martin Scorsese (“Killers of the Flower Moon”) por nombrar algunos, ya se aprestan para estrenar.

Y detrás de ellos hay una alineación aún más antigua de cineastas, como Woody Allen (87) y Roman Polanski (90), cuyas películas esperan fecha de estreno, y Francis Coppola (84), que espera la distribución de su épica “Megalópolis”, autofinanciada y que todavía está en postproducción.

Incluso el maestro Steven Spielberg (76), que viene de competir por un Oscar con su película más recientes, “Los Fabelman”, desarrollada con su productora Amblin, se apresta para entrar nuevamente en rodaje. Scorsese (80), que acaba de estrenar su más reciente film, ha sido el más claro de su generación. Sostiene que su obra de 200 millones de dólares, “Killers of the Flower Moon”, protagonizada por Leonardo Di Caprio, representa una refutación contundente a las películas de Marvel: "Se trata de marketing, no de cine", dijo.



Pero entiende que para sobrevivir y ser exitoso, no debe caer en el nicho: se arrepiente de su anterior película premiada con Di Caprio, “Shutter Island”. Reconoce que “era una película de género”, y que “Silence”, otro proyecto reciente, era inclasificable.

“Killers of the Flower Moon” tuvo su exhibición de gala en Cannes, y a pesar de que algunos críticos manifestaron su preocupación de que sus momentos violentos se remontaran a los excesos de “Gangs of New York”, la película ya perfila como un gran éxito de taquilla y abre una nueva ola de películas de grandes directores.

Historias

Las historias reales, y las biopics, siempre funcionan. Así se espera que la “Napoleón” de Ridley Scott (85) pueda ser la épica que Stanley Kubrick soñó (fue considerada durante mucho tiempo la mejor película no realizada). El “Napoleón” de Kubrick iba a ser protagonizado por David Hemmings y Audrey Hepburn. Su guión incluso incitó a Spielberg más recientemente a crear una miniserie para HBO, que tampoco se concretó y quedó en el freezer.

Pero Ridley Scott, pudo. El director de “Gladiador” vuelve a recurrir a la historia de un gran general y Joaquin Phoenix en la piel de un emperador: aquí será Napoleón, cuyo trailer llegó a las pantallas la semana pasada.

Como ocurre con la mayoría de las películas nuevas, su fecha de estreno ha sido un juego de adivinanzas, pero se espera probablemente para mediados de noviembre.

Y para Navidad se apunta “Ferrari”, la nueva biopic del creador de una de las marcas más importantes de la industria automotriz y la competencia automovilística. La nueva cinta del director Michel Mann tiene a Adam Driver (el Kylo Ren de Star Wars) como protagonista –ya había sido Maurizio Gucci en la película dirigida por Ridley Scott, "House of Gucci"-, encarnando a Enzo Ferrari, y a Penélope Cruz como pareja femenina.

El film que fue bien recibido en el Festival de Cine de Venecia es una de las promesas en la cartelera de fin de año junto a la película de la legendaria directora Sofia Coppola sobre la vida de Priscilla Presley. Se estrenó el 4 de septiembre también en Venecia y llegará a los cines hacia fines de la primavera. “Priscilla” mostrará un lado más personal de Elvis, por lo que será distinta al Elvis de Baz Luhrmann, film protagonizado por Austin Butler y Tom Hanks.}

Regresos

Entonces, ¿los cineastas senior favorecen las historias de época? No necesariamente. Las dos nuevas comedias de Polanski y Allen están ambientadas en el presente. Y la más ambiciosa "Megalópolis" de Coppola, está ambientada en el futuro: el director la describe como “utópica”.

En tanto que “May December”, el nuevo film del festejado Todd Haynes ("I’m Not There", "Carol", "Dark Waters"), con el guion de Samy Burch, se plantea como una especie de sátira sobre las ficciones y la industria, tomando un caso basado en hechos reales al que transforma.

En la película Natalie Portman es Elizabeth Berry, una importante actriz de cine que debe familiarizarse con una mujer que debe estudiar para su próxima película. Y Jullianne Moore es Gracie, quien 20 años atrás fue noticia por haber tenido un romance sexual con un adolescente el cual hoy es su esposo.

"The Holdovers" (estrena el 27 de octubre) de Alexander Payne (62) es una comedia dramática que reúne al director con su estrella de "Entre copas", Paul Giamatti, quien interpreta a un desagradable maestro de escuela privada encargado de supervisar a los estudiantes que no pueden regresar a sus casas para Navidad.

“Comenzamos a proyectarla, y en los primeros dos festivales la estuve mirando y decía 133 minutos. Tuve que llamar al estudio y decir que la habíamos reducido a alrededor de 124”, contó Payne quien marca que los directores deben poder hacer películas más cortas si quieren que la gente vuelva al cine.

Policiales

Antes de fin de año debería llegar a los cines una nueva película de gángsters protagonizada por Robert De Niro, el thriller criminal "Wise Guys", dirigido por el oscarizado Barry Levinson (81), responsable de clásicos como "Good Morning, Vietnam" y "Rain Man".

El film contará la historia de dos jefes de la mafia tialiana en Estados Unidos, Vito Genovese y Frank Costello. De Niro interpretará a ambos personajes, quizás en el que sería su última aparición en el género tras una larga carrera en la que se apuntan "Casino", "El irlandés", "El padrino II", "Heat", "Érase una vez en América", "La gran estafa americana", "Jackie Brown" y "Los Intocables".

Y otra leyenda que regresa con nuevo film es John Woo. El director de 77 años dará un nuevo giro a la historia del policía y el asesino, con "The Killer", un revival de la película hongkonesa de 1989 del mismo cineasta. El personaje que en el film original fue interpretado por Chow Yun-Fat ahora estará a cargo de Nathalie Emmanuel, y la producción corre por cuenta de Charles c y Atlas Entertainment, mismo equipo de películas como "The Dark Knight".

“John Woo se motivó a hacer la nueva versión inspirada por las películas de gánsteres de la nueva ola de Jean-Pierre Melville que protagonizaron Jean-Paul Belmondo y Alain Delon, y esas obviamente se rodaron en París. Así que este homenaje a The Killer va también en París”, planteó Roven.

Y finalmente el rubro cierra con el regreso a la dirección de Robert Rodríguez con "Hypnotic", un alucinante thriller de ciencia ficción protagonizado por Ben Affleck, y con un presupuesto de 70 millones de dólares. Rodríguez no es Nolan, pero algunas escenas recuerdan ridículamente a "Inception", en un film que rinde tributo al maestro Hitchcock.

