Los asesinos de la luna: cuáles son los films indispensables para conocer el mundo de Scorsese

Basada en el elogiado bestseller de David Grann, "Killers of the Flower Moon" la adaptación cinematográfica está ambientada en la década de 1920 en Oklahoma y cuenta la historia de los asesinatos en serie de miembros de la Nación Osage, un pueblo originario rico en petróleo. Una serie de crímenes brutales que llegaron a conocerse como el “Reino del terror”.

Como en la mayoría de la filmografía de Martin Scorsese, el crimen es tan solo un complemento lateral de un drama mucho más profundo. En este caso, se adentra en el contexto de la xenofobia. Además, se suma al relato las innovadoras técnicas de ciencia forense que se implementaron durante la investigación, que permitieron identificar a los responsables de los homicidios e impulsó la creación del laboratorio del FBI que J.Edgar Hoover creó en 1932.

Por otro lado, el cineasta neoyorquino selecciono a sus dos más grandes actores fetiches para este film. Tanto Leonardo DiCaprio como Robert De Niro, vienen acompañando a Scorsese por décadas y fueron convocados para protagonizar esta última cinta. Por supuesto, no es la primera vez que los dos intérpretes trabajaron juntos, hace 30 años compartieron set con el drama de época “El enemigo” dirigido por Michael Caton- Jones y tres años después volvieron a juntarse con “Marvin’s Room”.

En ese microcosmos creativo en el que pertenecen De Niro, DiCaprio y Scorsese, la trayectoria filmográfica, que los une a los actores con el director, está en favor del protagonista de “Taxi Driver”. Robert De Niro ha trabajado junto al cineasta en 10 largometrajes, iniciando la sociedad con la cinta policial “Mean streets” de 1973, acompañado por otro actor icónico de la filmografía, Harvey Keitel. Hasta hace unos años, la última película que colaboraron la dupla neoyorquina fue “The Irishman”, compartiendo cartel con Al Pacino, Joe Pesci y, una vez más, Harvey Keitel.

En cambio, Leonardo DiCaprio fue la renovación artística y creativa del realizador italoamericano a inicios del 2000. Este último estreno en los cines del mundo supone la sexta vez que la estrella de 'El lobo de Wall Street' trabaja con el legendario director. En declaraciones a The Irish Times, Scorsese hizo referencia al compromiso actoral y confesó: “Leo se acercó a mí y me preguntó: '¿Dónde está el corazón de esta historia?' Había tenido reuniones y cenas con los Osage. Sentimos que la verdadera historia no venía necesariamente del exterior, sino del interior de Oklahoma".

Adentrarse al universo filmográfico de Martin Scorsese requiere visualizar 26 largometrajes, 19 documentales, 8 cortometrajes y 3 telefilms. Desde su opera prima “¿Quién está tocando mi puerta?”, filmada en 1967, hasta esta última entrega para los cines del mundo, el oriundo de Little Italy llevo a cabo una producción cinematográfica continua de más de 50 años. Por ese motivo, varios especialistas lo denominan como “el mejor director estadounidense en actividad”. Un reconocimiento que a la edad de 80 años todavía se encuentra en vigencia y ganando los principales premios del cine mundial.

Precursor del llamado Nuevo Hollywood de finales de los 60, conocer el estilo narrativo de Scorsese es un estudio didáctico de las películas de la industria del cine estadounidense en los últimos 50 años. Dentro de ese contexto, se puede elegir un puñado de films calificados como obras emblemáticas del séptimo arte. Teniendo en cuenta ciertas cualidades, se pueden recomendar cinco films que son indispensables para reconocer a la leyenda viviente que renovó la pantalla estadounidense y del mundo.

Mean Streets (1973)

Scorsese nos cuenta cómo un joven italoamericano, interpretado por Harvey Keitel, intenta formar parte de la mafia neoyorquina mientras su impulsivo amigo, brillantemente personificado por Robert De Niro, obstaculiza el ascenso. Síntesis perfecta de lo que sería su cine de gángsters posterior, más complejo y amplio, pero con el mismo esqueleto y con una sublime banda sonora. Esta cinta fue la inspiración de Quentin Tarantino para sus primeras incursiones en la pantalla grande.

Toro salvaje (1980)

Scorsese volvió a contar con Paul Schrader para lograr el milagro de "Taxi Driver". En 'Toro salvaje' conocemos a Jake la Motta, personificado por Robert De Niro, y a su hermano, Joey, encarnado por Joe Pesci, un dúo formado por púgil y manager que hacen un durísimo y dramático biopic. El duro ascenso y la precipitada caída de un tipo violento que, de algún modo, logró volver a escapar del pozo. Todo rodado en blanco y negro, con la firmeza de un Scorsese que, en ese momento, ya era un auténtico maestro.

Gangs of New York (2002)

La mayor obsesión de Scorsese es la ciudad de Nueva York. A ella quiso dedicar una gran obra que, durante 30 años, intentó rodar sin éxito. Fue precisamente en este punto de su carrera cuando uno de los grandes productores del momento decidió apostar por el gigantesco libreto de Jay Cocks y poner al realizador italoamericano manos a la obra. Este film fue la primera colaboración de Leonardo DiCaprio en el universo del cineasta y en el que se transformaría en el nuevo actor fetiche por más de una década.

El lobo de Wall Street (2013)

Un Scorsese del siglo XXI disfrutó con los pecados y excesos de los dueños del mundo en los años 80 con esta película basada en las memorias de Jordan Belfort. El guion de Terence Winter le sirvió al realizador como plano para jugar con las destrezas actorales de Leonardo DiCaprio, Jonah Hill y Margot Robbie. Una de las películas post 2000 más laureadas y quizás la más extrema y alocada de DiCaprio.

Goodfellas (1990)

Nicholas Pileggi y el propio Scorsese firmaron el guion de esta adaptación cinematográfica perfecta sobre la vida de Henry Hill. Ray Liotta, Robert De Niro, Joe Pesci y la mitad del reparto de las seis temporadas que rondarían 'Los Soprano' una década después, pueblan este magnífico cuento de mafiosos. Y, según los espectadores en numerosísimos portales cinéfilos, es la mejor película de Martin Scorsese.

Por supuesto, hay que mencionar otros filmes que dejaron huella en la historia del cine y en la producción de este prolífico autor. “Taxi Driver”, “El rey de la comedia”, “Cabo de miedo”, “Casino”, “Los infiltrados” y “After Hours”, forman parte de este listado de recomendaciones para que disfrutemos, o volvamos a disfrutar, de un hombre con cuya mirada hace que el espectador respire cine en todos sus poros.