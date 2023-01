Llega el festival de cine virtual con gusto francés

Isabelle Huppert, Adèle Exarchopoulos, Lars Eidinger, Juliette Armanet, Swann Arlaud y tantas actrices y actores, estarán presentes en la pantalla virtual de la plataforma streaming de MyFrenchFilmFestival.com, el festival de cine francés online. La propuesta es organizada por UniFrance, organismo dedicado a promover el cine francés fronteras afuera de su país.

Desde 2010 propone a todos los espectadores virtuales un mes dedicado a la producción audiovisual francófona más reciente, aunque también se agrega algún film clásico. El festival es enteramente digital desde su primera edición y se puede seguir en todo el mundo. El costo de suscripción es de 7.99 euros el pack y 1.99 euros por película.

Sin embargo, para Argentina y el resto de los países de América latina, el valor de la visualización es completamente gratuito. Al igual que otras regiones como África, el sudeste asiático y países seleccionados como Corea del Sur, Rumania, Rusia y Ucrania. Para adquirir la suscripción sin cargo alcanza con registrarse en Myfrenchfilmfestival.com.

La programación de esta decimotercera edición se compone de 29 films, de los cuales veinte estarán en competencia. Además, hay seis secciones temáticas que de modo laxo organizan la visualización del contenido: Doing It Their Way (“Haciéndolo a su modo”), France Has Got Talent (“Francia tiene talento”), Kids Turned Out Fine (“Los chicos salieron bien”), Under Your Spell (“Bajo tu hechizo”), Faces + Places (“Caras + Lugares”), Enjoy the Silence (“Disfruta el silencio”).

Además del voto (online, claro) del público, habrá un jurado integrado por Emily Atef (Francia/Iran), Chie Hayakawa (Japón), Joh Jousmanen (Finlandia), Sergei Loznitsa (Ucrania) y Albert Serra (España). Las cintas estarán disponibles hasta el 13 de febrero. Entre los films recomendables en competencia hay películas como “La vida sin ti” de Laurent Larivière, “El mundo después de nosotros” de Louda Ben Salah-Cazanas y la comedia negra “Naranjas sangrientas” de Jean-Christophe Meurisse. Estos largometrajes y cortometrajes, dentro y fuera de competencia, integran la oferta. Ideal para dedicarle un mes.