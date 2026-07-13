La fórmula Disney repite el cuento: llega "Moana" en versión "real"

Es difícil criticar las adaptaciones “live action” de las películas animadas de Disney. Aunque es más sencillo cuando se trata de hacer “con actores” (y toneladas de animación digital fotorrealista, eso de “live action” es un poquititito falaz) un film con más de tres décadas, porque funciona como documental de la época en que se realizan. Pero esta Moana es la adaptación de una historia de hace poco tiempo que, además, tuvo una secuela animada hace un par de años.

A tal punto dependiente de la “original” que el actor que hace de Maui es el mismo que ponía la voz en la versión animada (Dwayne Johnson) y probablemente el mayor atractivo pase por ese lado, por ver cuán gracioso es la Roca en persona. El resto es el mismo cuento con algún que otro agregado, más el gallo cómico con volumen. ¿Es mala? No, para nada, tampoco demasiado buena, porque ya la vimos. Se parece mucho a lo que hizo Gus Van Sant con “Psicosis” a fines del siglo pasado (por lo que lo criticaron a diestra y siniestra sin comprenderse la idea experimental e irónica del asunto) aunque menos ligado al riesgo estético que al afán de extender comercialmente una franquicia. Sí, va a recaudar mucho, es una mejora absoluta respecto de aquella cosa llamada Blancanieves, última aventura de la firma en este terreno. ***