Spider-Man: Un nuevo día

Esta cuarta Spider-Man con Tom Holland (o sea, la novena del personaje desde 2001) ¡es una película! No una serie condensada, ni colección de secuencias de acción, ni mera exhibición de tecnología. Las diferentes peripecias que tejen la trama son precisas, las peleas están filmadas con una habilidad poco frecuente en el género en los últimos años (Cretton ya había mostrado su capacidad en la subvalorada Shang Chi) y todo esto está al servicio de los personajes y sus emociones cuando suele ser al revés: el personaje está al servicio del derroche tecnológico.

Pero aquí Peter Parker -un perfecto Holland dándole emoción a su criatura con humor y sensibilidad- tiene un dilema: estar solo, haber desterrado al olvido a sus seres amados, tratar de seguir adelante tras la pérdida de toda referencia. Y encontrarse con seres tan rotos como él como el Punisher de Jon Bernthal o el de Sadie Sink.

Aquí tenemos un problema: revelar de qué va su personaje es romper una de las grandes sorpresas de la película (aunque solo funciona si se conoce el universo Marvel o películas aparte de los Avengers). Sí podemos asegurar que además hay mucho ingenio (quien haya visto esa olvidada joya llamada "Poseídos", con Denzel Washington, entenderá el accionar del “mal” aquí). Rara avis este film: cine popular grandote pero con corazón. Hacía falta.

(****)