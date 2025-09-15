Awada lanza su propia marca de vino: Juliana Malbec

Juliana Awada eligió sus redes sociales para presentar en sociedad su nueva marca de vinos, un proyecto personal que la vincula de lleno con el mundo del enoturismo y la producción vitivinícola de alta gama. Con un estilo cuidado y la estética minimalista que suele acompañar sus publicaciones en Instagram, la ex primera dama compartió imágenes de las botellas y del proceso en la bodega Casa Petrini, ubicada en Tupungato, Valle de Uco, una de las zonas más prestigiosas de Mendoza para el desarrollo de cepas de altura.

La estrategia promocional estuvo centrada en transmitir un concepto de elegancia y naturaleza, con fotos que alternaron paisajes cordilleranos y el refinado diseño de la etiqueta. En el video, se puede apreciar a la ex Primera Dama recolectar las uvas, caminar por los senderos mendocinos, servirse el vino en una fina copa y beberlo con una sonrisa. Una postura fashion que la empresaria sabe combinar por su trayectoria en el mundo de la moda y el diseño.

Casa Petrini, fundada en 2012 por la familia Petrini, se consolidó en la última década como un emprendimiento vitivinícola que combina innovación, respeto por el terroir y hospitalidad a través de su wine lodge y restaurante, posicionándose como un destino elegido tanto por turistas internacionales como por consumidores locales en busca de experiencias gourmet. El vino lanzado por Awada ya se puede adquirir en la tienda online de la bodega y en vinotecas seleccionadas, con una primera partida limitada que apunta a posicionar el producto en el segmento premium del mercado.

En paralelo a este nuevo emprendimiento, la figura de su marido, Mauricio Macri, atraviesa un momento particular en el plano político. Tras las elecciones legislativas bonaerenses, el expresidente mantiene un perfil bajo en la presidencia del PRO, aunque en un escenario marcado por tensiones internas y debates sobre el rumbo del partido amarillo. El expresidente busca conservar su centralidad como referente, aunque puertas adentro todavía enfrenta cuestionamientos de sectores que promueven un recambio generacional.

En una de las peores semanas que tuvo el gobierno nacional, el presidente del PRO viajó a Dinamarca para disputar el Mundial de Bridge, en pleno tramo final de la contienda electoral bonaerense; donde quedó eliminado en primera ronda. A su regreso, Macri mantiene la incertidumbre al tender una alianza con el oficialismo muy apagada y con rasgos de ambigúedad.

Su presencia pública, sin embargo, sigue siendo observado y el lanzamiento del vino de su pareja fue interpretado como un movimiento cuidado para otorgar un clima más empresarial al clan. Un poco de aire familiar, para contrastar con la compleja coyuntura política que lo tiene como una figura obligada de referencia, jugando en el tablero tanto con fichas oficialistas como del lado opositor.