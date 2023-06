Cuáles son las peores y más absurdas esculturas de famosos del país

Desde Mirtha Legrand a Néstor Kirchner, pasando por el “Muñeco” Gallardo y la Tortuga Manuelita, son algunas de las personalidades que fueron inmortalizadas en esculturas y estatuas. Sin embargo, las mismas obras, que se encuentran instaladas en distintos sitios de todo el país, fueron consideradas pocas agraciadas para gran parte del público y con justa razón.

En las últimas semanas, estas obras estáticas tomaron cierto protagonismo mediático por su extravagante y controversial diseño. En algunos casos puntuales, fueron justificados por el mismo artista responsable de la creación y, en otros casos más relevantes, fueron repudiadas por el mismo homenajeado. Una situación que remite al film “El ciudadano ilustre” de la dupla Mariano Cohn - Gastón Duprat, en el que el personaje, interpretado por Óscar Martínez, se burla de su propia estatua en plena ceremonia de inauguración.

La cantidad de “homenajes fallidos”, realizados con esculturas a distintas celebridades del país, se transformaron en un meme por sí mismo dentro del mundo de las redes sociales. Incluso, varios turistas y visitantes llegan a esas ciudades, donde se encuentra encolumnada la estatua, para sacarse alguna selfie cómica con la obra en cuestión. Probablemente, nunca fue la intención del escultor que sea ese el objetivo, pero no se sabe.

Algunas de las más reconocidas obras, se encuentran dentro del conocimiento popular y ya obtuvieron la simpatía y el cariño de la gente. Aunque para los homenajeados, en el mejor de los casos, optaron por demostrar cierta indiferencia, incredulidad o reticencia ante la imagen. Estas son las efigies más destacadas que se encuentran emplazadas en las diversas ciudades del país.

Lionel Messi

Calificado por diversos medios como la estatua más surrealista celebrada al prestigioso capitán de la selección argentina de fútbol, la escultura que representa a Lionel Messi, ubicada en el pueblo tucumano de Famaillá, fue motivo de bromas constantes en las redes sociales. El escaso parecido de la figura con el jugador rosarino hizo rememorar a la frustrada restauración del Ecce Homo en España. Desde el pueblo del noroeste, en su momento, argumentaron que la obra fue diseñada por profesores y alumnos de una escuela primaria con la mejor intención, pero que iban a evaluar de hacer una nueva escultura con mejores resultados estéticos.

Mirtha Legrand

“No soy yo”, sentenció la “diva de los almuerzos” al conocer la estatua que la comunidad de Villa Cañás decidió ofrecer para homenajear a la conductora televisiva que nació allí. En esa oportunidad, en el marco del aniversario 121 del pueblo santafesino, se inauguró en la Plaza “Mirtha legrand” una escultura, realizado por el artista Daniel Melero. Sin embargo, la obra causó repercusiones, ya que para muchos no es fidedigna al aspecto de la legendaria actriz de “Los martes orquídeos”.

“No me gustó. Yo no quiero hablar nada en contra de mi ciudad Villa Cañás y de los cañaseños porque sé que es un esfuerzo el que hicieron, pero evidentemente no es el óvalo de mi cara, no soy yo, me veo rarísima. Me mostraron antes de ayer la foto y dije ‘muchas gracias’”, manifestó en diálogo telefónico la longeva presentadora, en el ciclo de "Polémica en el Bar" conducido por su hija Marcela Tinayre.

Marcelo Gallardo

"Es una estatua destinada a otro público, del fútbol, más cultural y sin tanto primitivismo. No hubo maldad ni falta de respeto en la confección de la estatua", declaró la artista Mercedes Savall, responsable de la obra. La figura de Marcelo Gallardo quedó inmortalizada en las instalaciones de River Plate mediante una enorme estatua de ocho metros de alto.

Sin embargo, el detalle del tamaño del bulto de la entrepierna no pasó desapercibido. Esto provocó críticas, memes y hasta algunos enojos por parte de los hinchas millonarios en las redes sociales. “Lo de destacar la parte de la entrepierna ya estaba pactado desde el principio, pero preferí no decir nada para que la gente lo vea. Debe ser que ahora, que se la ve completa, tiene más impacto”, admitió la escultora los medios. Según algunos rumores, la dirigencia del club está evaluando una reducción en la dimensión de la parte íntima de la estatua.

Néstor Kirchner

Para muchos, es el periodista Marcelo Longobardi. Para otros, es el cómico, recientemente fallecido, Tristán. Pero la realidad de la coyuntura política nacional otorga la respuesta ante la duda. En las elecciones de Anisacate, una pequeña localidad cordobesa de 3000 habitantes ubicada en departamento de Santa María, se impuso Natalia Contini. La dirigente del PRO local, entre sus promesas de campaña, había propuesto quitar la estatua de Néstor Kirchner y reemplazarla por una de René Favaloro. La obra, en homenaje al expresidente, fue colocada allí el 27 de octubre de 2011 por el jefe comunal de ese momento, Ramón Zalazar. El destino de la escultura tendrá un futuro incierto, quizás un reflejo, en clave de metáfora, del parecido de la obra con el político santacruceño.

La tortuga Manuelita

La célebre canción con la que María Elena Walsh hizo conocida a la ciudad bonaerense de Pehuajó en el mundo y que fue incluida en el álbum "Doña Disparate y Bambuco" lanzado en 1962, tuvo su correspondiente efigie hace unas décadas. Si bien para muchos visitantes la escultura carece de la gracia que transmite la letra de la canción, es casi un hecho obligatorio para cualquier turista que visite el poblado sacarse una foto con la reconocida tortuga.

El Sándwich de Milanesa

Ciertos platos gastronómicos regionales merecen ser homenajeados. Eso fue lo que ocurrió en San Miguel de Tucumán, al exhibir la escultura dedicada al sándwich de milanesa. Los oriundos de la capital del “Jardín de la República” reconocen al emparedado como el predilecto de la comunidad local. Por ese motivo, la obra realizada por Sandro Pereira describe a un hombre contento de dos metros de altura sosteniendo un grandísimo sándwich de milanesa.

El Mate

Reconocido como la infusión nacional, el mate fue reconocido por los habitantes de diversos pueblos con numerosas esculturas de diversos tipos y estilos. El partido bonaerense de Bragado, la capital pampeana de Santa Rosa y la ciudad misionera de Apóstoles disponen de obras que celebran a la bebida creada por las tribus guaraníes y que predomina su consumo en toda la región.

Pappo

El emblemático músico del rock nacional tiene su monumento en la ciudad bonaerense de Tandil. Norberto Napolitano, conocido como Pappo, falleció en la ruta al caer de su moto y ser atropellado por un vehículo que venia de frente. El guitarrista y vocalista que impuso el hard rock en el circuito nacional, integrando la agrupación Riff, tiene su homenaje de hierro y metal. Si bien el parecido con el cantante es cuestionable, el uso de esos duros materiales llegan a calificar como una alegoría de su impronta.

Monumento al Gaucho

Sin dudas, uno de las esculturas mas controversiales es el “Monumento al Gaucho” en Avenida San Martín e Hipólito Yrigoyen, en el partido bonaerense de General Rodriguez. “Es un monumento que exalta el dolor de un animal atado sufriendo, y me parece que en lo personal habría que rever ese tema. Me parece que no es la imagen que queremos dar los rodriguenses”, afirmó un funcionario municipal sobre la obra en homenaje al domador y jinete que vivió en el distrito, Don Julio Secundino Cabezas. Si bien la imagen que representa la escultura muestra un caballo atado con explícita incomodidad, un aspecto que diversos sectores de la sociedad de la región consideran como maltrato animal. También, para la interpretación de otros, se trata de una obra de arte que puede contextualizarse a la práctica de la doma y a los tiempos a los que remite.

El monumento que nadie sabe de que se trata

Algunos vecinos de la zona se atreven a llamarlo la "estatua del ñoqui", hay quienes ven en esa escultura a una virgen niña acurrucada y otros le asignan a la obra connotaciones eróticas de toda índole.Lo cierto es que detrás de esa escultura urbana se esconde la manifestación de una “búsqueda mística” con la que el autor pudo cautivar a un importante jurado durante el Primer Certamen Bienal Nacional de Escultura, organizado en 1980 por la Municipalidad de Guaymallén. "Norte Misterioso del Ser" es el nombre de la obra ejecutada por el reconocido artista Elio Ortiz.