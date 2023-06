Cuáles son los bares argentinos que llegaron a The World´s 50 Best Bars

The World´s 50 Best Bars es un prestigioso portal especializado en bares y coctelería de todo el mundo. Londres, New York, Madrid y Roma son algunas de las tantas ciudades evaluadas para encabezar el selecto ranking de locales que buscan ubicarse entre las primeras cincuenta posiciones. Las diversas exigencias y la creatividad, dentro del mundo de la gastronomía, impusieron un nuevo predominio y Buenos Aires no se encuentra al margen en ese ambito.

En los últimos años, la capital argentina estuvo representada en la coctelería con nuevas propuestas en barras y bares. Desde estilo de tendencias como el hidden bar hasta la barra clásica, la ciudad del tango esta dentro de los ojos de los mas exigentes y comprometidos dentro del mundo de los tragos y los bartenders. Cuatro lugares se posicionaron dentro de los cincuenta casilleros de The World´s 50 Best Bars.

Florería Atlántico Puesto N°18 The World´s 50 Best Bars 2022

“Con hermosos ramos de flores y una cuidada selección de vinos, el escaparate que alberga el bar escondido Florería Atlántico debajo de una floristería es elegante y atractivo. Sin embargo, abre la puerta del refrigerador antiguo y entra en el icónico bar del sótano de Buenos Aires del reconocido Renato 'Tato' Giovannoni. Con una década en el negocio en 2023, las historias y los brebajes de los inmigrantes del Viejo Mundo han dominado durante mucho tiempo la lista de bebidas en Florería, muchos usando la ginebra de marca propia del cantinero, pero el último rinde homenaje a las comunidades indígenas y rurales argentinas, un trabajo exhaustivo realizado por Giovannoni y el historiador local Felipe Pigna”, es la descripción que hace el portal sobre el bar ubicado en el subsuelo de Arroyo 878 del barrio de Retiro.

Este hidden bar, que se encuentra bajo la fachada de una florería, es donde mejor se puede probar los sabores diseñados por el bartender Tato Giovannoni según la temporada estacional del año. Con ingredientes sofisticados y una compleja elaboración artesanal, la creación de los tragos se complementan con curiosos vasos, copas, o incluso recipientes; que otorgan un toque de diversión y curiosidad a la experiencia. La barra de 18 metros permite ambientar uno de los mejores bares calificados, dentro de los 20 mejores, por los especialistas de The World's 50 Best Bars.

“Un enfoque sostenible ha estado durante mucho tiempo en el corazón de este distinguido bar, trabajando en estrecha colaboración con los agricultores para cultivar ingredientes autóctonos; esta filosofía fue respaldada por el bar que acogió la tercera edición del Festival Atlántico en agosto de 2022, que reunió a 150 bartenders para compartir su saber hacer en sostenibilidad. En 2020, Giovannoni fue nombrado "Bartender de Altos Bartenders”, concluyó la plataforma al posicionar a Floreria Atlantico en la mejor ubicación de un local argentino en el ranking del último año.

Tres Monos Bar Puesto N° 27 The World´s 50 Best Bars 2022

Basado en la fábula de los tres monos sabios, con una pisca de rock y pop internacional de todas las décadas, el dive-bar porteño de Sebastián Atienza y Carlos Aguinsky cumple este mes su cuarto año de trayectoria. Por ese motivo, el local que ocupó el puesto 27 en la lista de The World´s 50 Best Bars 2022 lo celebrará con una nueva edición de “Monopalooza”. El evento, que se realizará el 18 de junio, recibirá a algunos de los mejores bartenders del mundo: el británico Giorgio Bargiani de The Connaught Bar, Leo Robitschek & Liana Oster de Common Decency y los australianos Martin Hudak & Hunter Gregory de Maybe Sammy.

Este emprendimiento que tuvo diversas transformaciones a lo largo de los años, por ejemplo, agregando una escuela de bartenders (coordinado por Fede Cuco) u ofreciendo café take away, impuso un estilo en la elaboración de tragos autor y clásicos. “Usamos ingredientes locales y tratamos de trabajar con productores y productos argentinos que solemos combinar con algunos sabores latinos, tratando de compartir de esta manera algo de nuestra cultura con la gente que viene al bar. Cambiamos el menú cada tres meses tratando de utilizar insumos de temporada en su momento ideal. Damos mucha importancia a la rentabilidad de los cocktails, tratando de que sea sano para el negocio y a la vez no ser la propuesta más cara de nuestra categoría”, explican desde el bar, ubicado en Guatemala 4899 y esquina Thames.

“Tenemos siempre 9 o 10 tragos de temporada en nuestro menú y siempre son los que más salen, los cocktails que más funcionan son lo que diseñamos con el equipo después viene algún clásico como el Negroni. Nos inspiramos en tragos conocidos por nuestros clientes para hacer una experiencia más cercana y cómoda al consumidor, pero con técnicas modernas y combinaciones creativas tratando de descubrir nuevos sabores. También hacemos colaboraciones con destilerías y bodegas donde hacemos nuestro propio gin o nuestra sidra con Pulku”, aclaran del bar. Dentro de los tragos mas destacable, el “Pisco y pala” es de lo mas solicitados en la concurrente barra.

CoChinChina Puesto N° 42 The World´s 50 Best Bars 2022

“CoChinChina propone un viaje nostálgico a una región asiática muy europea. Las influencias franco-vietnamitas están en la ambientación y los sabores de la carta, pero no es un bar temático. La carta de cócteles está pensada para que todo el mundo encuentre algo que le guste tomar, hay cócteles de autor, reversiones de clásicos. También tenemos Cochinchina abierta, un espacio más tranquilo en el primer piso, donde ofrecemos un menú por paso maridado con coctelería”, señala la prestigiosa bartender Inés de los Santos, responsable de CoChinChina.

Ubicado en Armenia 1540, pleno barrio de Palermo, los cócteles más característicos del reluciente bar & restaurante son el Old Fashioned Maestro (con whiskey Jim Bean de maní, bitter Angostura y 5 especias), el Es Mui Japo (Gin Tanqueray, Doburoke Sake y cordial de mirin; y el clásico gin-tonic, preparado con Gin Tonic del Oeste y almíbar de huacatay.

“Somos un high-volume bar, significa que tenemos a muchísimos clientes a la vez. 180 personas sentadas, y todas las que entran paradas. Tenemos dos barras que funcionan en simultáneo y espacios privados que se pueden reservar. Tenemos un restaurante en el piso superior, donde se pueden pedir platos maridados con coctelería”, detalla de los Santos, mencionando el espacio gastronómico en el que se destaca el chef ejecutivo Juan Carlino.

“El ambiente de Cochinchina es único, entrar es sumergirse en un viaje muy especial. Además, tenemos una boutique en la entrada, con botellas de distintos destilados y licores, cristalería y material para que puedas armar tu propia barra en casa. También cócteles to-go, ya embotellados para que tengas guardados en la heladera”, concluye una de las bartender más destacada del país.

Presidente Bar Puesto N°21 The World´s 50 Best Bars 2021

“Un paso hacia “Presidente” y sabrá que está en un lugar especial. Ubicado en un impresionante edificio de época en las calles cosmopolitas del barrio de Recoleta, Presidente es el bar de cócteles glamoroso de Buenos Aires, pero que combina su estilo con sustancia. Con una barra retroiluminada que brilla intensamente y techos altos con candelabros colgantes que arrojan luz sobre sus características originales, Presidente exuda carácter”, fue la síntesis que The World´s 50 Best Bars señaló, en 2020, sobre el prestigioso bar de Sebastián García, ubicado en Manuel Quintana 188, que entro en el puesto número cincuenta. Sin embargo, en 2021, salto veintinueve casilleros obteniendo el puesto 21 de ese año.

Con la atención de lujo de un hotel y el trato personalizado de un bar porteño, la experiencia de beber cocteles, en la barra de este local de Recoleta, provee un panorama sugestivo. De los cócteles de autoría propia y de ingeniosa invención. Dentro de las opciones puede destacarse “Primera Dama”, que se sirve en un elefante de cerámica; y el “Buenos Aires Zombie”, con base a ron, Pineral y almíbar, que viene dentro de un vaso con forma de obelisco.

Bonus Track. "Las promesas": Casa Cavia y Oh no! LuLu!

“La cultura tiki, que refiere a grandes estatuas sagradas con forma humana, surgió en las islas de la Polinesia, y se expandió por el Pacífico hacia Nueva Zelanda, Hawaii y Estados Unidos. La coctelería tiki tiene una identidad propia y destacada: revalorizó el ron que era considerado una bebida sin encanto y lo combinó con almíbares saborizados y jugos de fruta fresca, especias. Lo dulce, lo colorido, lo exótico y los tragos que literalmente se prenden fuego son sellos famosos de esta tradición”, da a conocer Ludovico De Biaggi, que dirige “Oh’No! Lulu!”

Desde su apertura en 2019, en Araoz 1019, “Oh’No! Lulu!” es fiel a esta vertiente y sirve sus cócteles insignia en “tiki mugs” que son vasos de cerámica especiales con formas representativas (tiburones, calaveras y más). El bar tiene sus puertas abiertas para recibir a los visitantes que buscan un paraíso tropical en Buenos Aires. La ambientación y estilo del lugar, que tiene como centro un tótem enorme a modo de hogar a leña fake, es la perdición para los amantes de las fotos y de Instagram.

Flavia Arroyo, creadora de la carta del bar de Casa Cavia, se inspiró en la naturaleza para armar los cócteles. Cada uno de ellos está directamente relacionado con los ingredientes de estación que se encuentran en la huerta de la mansión gastronómica ubicada en la calle Cavia 2985 del barrio de Palermo. Clarificados, hielos tallados a mano, humo de arca, espumas y gasificados, son parte de los secretos de cada copa.

“Mezclan diferentes disciplinas y técnicas que trabajan día a día para que te vayas con ganas de volver. De eso se trata la carta Naturaleza; cócteles que exprimen la versatilidad e innovación del fruto de estación”, señala la responsable en otorgar sabor y creatividad en cada vaso y copa otorgada al visitante.