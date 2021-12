Dónde y cómo viajar con los sentidos

Ir a un restaurante puede ser mucho más que solo “salir a comer” y en ocasiones podemos encontrarnos con lugares con identidad que buscan trasladarnos a algún rincón del mundo. A continuación, les acercamos un recorrido por propuestas que buscan llevarnos de viaje a través de los sentidos: Locales que prestan especial atención a la ambientación, traen a la mesa productos y recetas típicas de una cultura y cuidan los detalles para ofrecer la tan esperada “experiencia” gastronómica.

Especialidades francesas en espacios de estilo parisino

Visitar Gontran Cherrier es conocer una parte de la gastronomía parisina. Se trata de una marca creada por el reconocido panadero y pastelero francés Gontran Cherrier, que desembarcó en el país en 2019 con una primera sucursal en Palermo y hace poco abrió una sede en Belgrano. Al llegar, enamora el diseño del local con espacios luminosos y al aire libre, vistosas columnas, delicadas mesas de estilo bistrot, sillas Rotin y vitrinas que exhiben delicias de la boulangerie, patisserie y viennoiserie, elaboradas cada día en base a recetas tradicionales con materias primas locales y productos Label Rouge (sello de calidad francés). Son imperdibles los croissants de receta tradicional a base de harina y manteca francesa, el pain au chocolat de masa hojaldrada con un relleno untuoso de chocolate semi-amargo, los scones de parmesano, el bourdaloue de masa sucrée rellena de crema de almendras y peras confitadas, y el lingot de chocolate blanco. También ofrecen desayunos completos con variedad de productos y café de especialidad. Para un almuerzo o cena temprana, la carta incluye preparaciones simples de la cocina típica, como la Pissaladière (una masa quebrada a las finas hierbas con cebolla caramelizada, anchoas y aceitunas negras), el Quiche Lorraine (masa brisée rellena de panceta y queso), el Croque Monsieur (pan de molde con jamón, bechamel y queso gratinado) y la Baguette Nordique (con salmón ahumado, cream cheese y ciboulette, palta y rúcula). Direcciones: Malabia 1805 (Palermo) y Zabala 1901 (Belgrano). Instagram: @gontrancherrierar

Un recorrido por los vibrantes sabores del Perú

Es sabido que, para comer muy bien cuando se está de viaje, lo mejor es seguir a los lugareños. Lo mismo aplica para los restaurantes de otras cocinas del mundo en el país y ese es el caso de La Catedral del Pisco. Este restaurante del Abasto no sólo es elegido por la comunidad peruana local desde hace más de 10 años, sino que, además, recientemente renovó su carta con el asesoramiento de José Castro Mendivil, chef peruano con gran trayectoria que supo comandar los fuegos de Osaka, Olaya y Sipán. El local es amplio, cómodo y sencillo, sin grandilocuencias, porque el protagonismo se lo lleva 100% su menú con 50 platos entre grandes clásicos y nuevas tendencias que se ejecutan a la perfección en manos del chef ejecutivo Raúl Zorrilla. Hay causas, ceviches, piqueos, chifas, platos de fondo y pescados enteros fritos, todo en porciones abundantes a precios accesibles. Un posible recorrido podría ser ir por una Causita Limeña rellena de pollo deshilachado, palta y mayonesa de apio; un ceviche Miraflores con pesca del día, leche de tigre amarilla y chicharrones de calamar; unas papas a la Huancaína, con una cremosa salsa de ají amarillo, queso fresco andino y leche evaporada; un lomo saltado al wok con cebolla morada, tomates, ají, cilantro y salsa a base de soja, vinagre y pisco, acompañado de papas fritas y arroz blanco; y un postre Tres Leches para terminar, el tradicional bizcochuelo dulce, untuoso y suave, humedecido con crema, leche evaporada y leche condensada. A no dejar pasar los cócteles de autor a base de pisco, como el Dominguero (pisco, jugo de pomelo, almíbar de cedrón, limón y clara de huevo) y el Porque me Dejaste (pisco, almíbar de eucalipto, espumoso Extra Brut, maracuyá y frutos rojos). Dirección: Av. Corrientes 3126 (Balvanera). Instagram: @lacatedraldelpisco.

Clásicos de la cocina italiana en un pintoresco patio al aire libre

Hay muchos restaurantes porteños con recetas de herencia italiana, pero no son tantos los lugares que ofrecen una propuesta con identidad como Cosi Mi Piace, una buena coordenada para sentirse de viaje por un rato. La experiencia gira en torno a dos grandes clásicos: las pizzas de estilo romano (poco comunes en la escena local) y las pastas caseras. El menú se completa con una corta pero sabrosa lista de antipasti y dolci tradicionales (imperdibles los cannoli) más algunas carnes de impronta porteña que se disfrutan en el sector más pintoresco del local: su patio al aire libre con pisos de adoquines, una linda arboleda y elementos en madera. ¿Qué probar? Sin duda, sus pizzas de masa fina y crujiente, casi sin cornicione, que se hacen con harina italiana Divella, se estiran con palote y se cocinan en un horno a leña traído de Nápoles. Hay opciones rosse y bianche –con y sin salsa– entre las que se destacan la Fornarina con salsa de tomates, fior di latte, gírgolas asadas, salchicha parrillera, ajo confitado y perejil, y la Carbonara e Patate con fior di latte, papas asadas, huevo, panceta y pecorino. Para acompañar, no pueden faltar algunas porciones de fainá en su versión clásica, con cebolla o con tomates cherry. Y si la idea es ir por las pastas, las sirven con salsas típicas a elección, como los cavatelli al pomodoro con pesto y ricota de oveja; o los tagliatelle a la crema con langostinos, espinaca salteada y parmesano. Dirección: El Salvador 4618, Palermo. Instagram: @cosimipiaceok.

Street-food de estilo neoyorquino

Pizzas tipo norteamericanas –esas enormes, finitas y flexibles que se ven en las películas y series– y un ambiente que traslada directamente al SoHo neoyorquino por medio de elementos en hierro, luces de neón y arte urbano en forma de coloridos murales y vistosos grafitis. Esto es lo que identifica a los locales de Hell’s Pizza, una fórmula atractiva y exitosa que hoy se replica en más de 30 sucursales alrededor del país y que atrae especialmente al público joven, por lo que es un plan ideal para una salida relajada en familia (y que estén todos contentos). Detrás de la propuesta está el maestro pizzero Danilo Ferraz, reconocido por crear la hoy famosa pizza a la parrilla y por encabezar proyectos como 1893 y Morelia. Sus pizzas parten de una masa con semolina que fermenta por largas horas en frío y luego se cocinan en hornos especiales a la piedra, logrando una masa fina, suave y ligera, pero crocante. Algunas icónicas son la Lincoln de mozzarella con salsa de tomates y la Obama con un muy sabroso pepperoni de Tandil. Otras recomendadas son la Jackie Kennedy que lleva hongos portobello, cebolla morada y bacon opcional, y la Chick Norris con cheddar y pollo desmechado. Pero no todo termina acá: también hay productos populares como Chicken Wings, Mac&Cheese, Spaghetti&Meatballs y Caesar Salad. Dirección: Soldado de la Independencia 1073 (La Imprenta) y más sucursales. Instagram: @hellspizza.ar

por R.N.