Francia Márquez: cuando el look es político

Porque en la política cualquier gesto es valioso en términos de comunicación y sentido, la ropa de presidentes, funcionarios y candidatos no queda afuera de esta ecuación en la que todos los elementos suman en el mensaje final.

El look de Francia Márquez, flamante vicepresidenta de Colombia, durante la campaña, su elección y su jura, no pasó desapercibido para el mundo, por su fuerte impronta cultural: un testimonio de sus raíces y un gesto importante hacia aquella parte del pueblo colombiano que las comparte.

Después de ver el magnífico vestido azul, amarillo y blanco que lució el día de su asunción, todo el mundo está hablando de Esteban Sinisterra Paz, el joven de 23 años que está convirtiendo en furor en Colombia la llamada “moda afrocolombiana”. Sinisterra declaró en una nota a The New York Times, que el objetivo de su trabajo es la “decolonialidad del ser”. Segun explicó el diseñador, el look de Márquez representa cabalmente a las mujeres del Pacífico colombiano.

Esteban African, como se lo conoce, contó también a la revista Semana, que desde “el día uno he trabajado en su imagen y en sus 'trapos' como ella y yo les llamamos, esos trapos que narran las historias de un pueblo que busca ser escuchado en cada uno de sus diseños y figuras”.

Como gesto, el estilo que ha impuesto la primera vicepresidenta de Colombia implica apartarse del uniforme típico de la política occidental y recordarle al mundo que los representantes democráticos tienen el deber de ser la voz de todos. Los afrocolombianos, alrededor del 7 por ciento de la población del país, son también del sector más pobre de Colombia.