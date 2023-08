Fútbol mixto: una tendencia deportiva que crece

El fútbol es una tendencia entre los deportes practicados por mujeres que crecen en popularidad. La Copa Mundial Femenina de Fútbol 2023, jugado en Australia, consagró a la selección española como campeones del mundo, pero también puso a la representación local en la vidriera de la contienda. Esto refleja un interés femenino que cada vez se ve más incrementado en la práctica del deporte.

Por ese motivo, se volvió más popular alquilar una cancha para armar el picado semanal entre chicas. Posicionando una nueva costumbre femenina, que se afianza en nuestro país y en Latinoamérica, al entrenar el cuerpo en un deporte colectivo que divierte y además desde hace un tiempo reúne amigas y amigos. De esta forma, se amplía el concepto de práctica de fútbol mixto: compartir una canchita es toda una tendencia.

“Hace 6 años que empecé, en una escuela de entrenamiento femenino, y años después, arranqué a jugar mixto. Hoy solo jugamos entre nosotras, una o dos veces por semana. Cuando no llegamos a juntar a 10 mujeres, armamos mixtos para no quedarnos sin jugar, con mayoría de chicas y dos varones por equipo”, señaló Oriana, que utiliza la aplicación Alquila tu cancha para organizar el partido desde el celular.

La futbolista rosarina de 30 años especifica que cuando juega fútbol mixto no es tan rápido o brusco como cuando juegan hombres solos, por la diferencia de fuerza más que nada: “Si los varones son piolas, distribuyen para que juguemos todas y se arma lindo juego”. Oriana aclara que nunca atravesó una situación de rechazo o desagrado por jugar al fútbol, “aunque a veces se nota un poco el ego masculino o el machismo a la hora de jugar”.

Para muchos especialistas del deporte y la cultura, “estamos asistiendo a una transformación cultural en Latinoamérica, donde en los últimos años, el interés por el fútbol femenino ha crecido a pasos agigantados, dejando atrás siglos de barreras”. Un paradigma revolucionario que no solo aplica al fútbol, sino a varios deportes femeninos que trabajan por salir de la sombra y lograr la equidad de género.

“Para mí no hay diferencia entre jugar con hombres o un mixto, pero siempre trato de cuidarme jugando contra ellas, no suelo hacerlo con la misma intensidad. Acepté sin ningún problema el fútbol mixto y por cierto me gustó, desde el principio, porque me pareció diferente. Me gusta porque si son todos pibes, no hay alguna particularidad”, expresó Axel, usuario de la aplicación para el alquiler de canchas mixtas.

En el Estadio Universitario de Monterrey, en noviembre de 2019, se rompió el récord de asistencia de un partido de fútbol femenino en Latinoamérica. Durante el mismo año, Argentina batió el récord de audiencia para un partido de selecciones femeninas durante la Copa del Mundo. En España, el consumo de fútbol femenino sube un 73%. El 14,4% de españoles ve y escucha los espectáculos deportivos de las futbolistas. En los más jóvenes, el porcentaje casi se triplica respecto a 2020.