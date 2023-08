Los looks de Sex and the City que marcan la moda actual

Pocas series impulsaron una nueva mirada del universo femenino como “Sex and the City”. Este proyecto creado por Darren Star, basado en el libro homónimo de Candance Bushnell, se estrenó en 1998 con enorme éxito. El contenido de HBO estuvo vigente por seis temporadas y noventa y cuatro episodios, finalizando esa reconocida etapa en 2004. Luego vendría dos largometrajes, Sex and the City (2008) y Sex and the City 2 (2010) que daría un nuevo aire de renovación en la vida de las amigas neoyorquinas para, finalmente, confluir en dos spin-off: la precuela “The Carrie Diaries” (2013) y la secuela “And Just Like That” (2021).

El universo de la saga ya cumplió los veinticinco años de vigencia y, sin lugar a dudas, la vida de Carrie Bradshaw y sus amigas impusieron un nuevo estilo en la actitud y el empoderamiento femenino. Un caso muy latente de esa influencia se puede observar en el outfit y los vestuarios de la serie. Todos los personajes, sean protagónicos o secundarios, ofrecen una caracterización visual que prevalece en la retina del público. Incluso, en varios capítulos, forma parte del guion como elemento disparador. Por ese motivo, en una nota del medio británico The Guardian, a cargo de Ellie Violet Bramley y Morwenna Ferrier, se catalogó los looks que "Sex and the City" popularizo, impulso o, incluso, predijo en la moda.

En el episodio 3 de la serie 2, Seema, interpretada por Sarita Choudhury, es asaltada por su bolso Hermès Birkin en el Upper East Side, solo para encontrarlo días después, escondido debajo de un arbusto, sin cigarrillos ni dinero en efectivo. Dejando ver la ironía de que un asaltante robaría los cigarrillos, pero dejaría el Birkin de 30.000 dólares, fue un momento profético, emitido solo unas semanas antes de que muriera la homónima de la bolsa, la actriz y cantante Jane Birkin.

Por supuesto, Natasha, personificada por Bridget Moynahan, la ex esposa de Big, sería la que hablaría sobre la obsesión actual por el lujo silencioso. No hay mucho que decir sobre su atuendo, es discreto y de excelente gusto, y ese es el punto. Este tipo de estilo híper discreto encarna el romance de la moda con la riqueza más sigilosa y menos ostensible.

El personaje de Che Díaz es uno de los últimos en llegar al mundo de Sex and the City, y ha tenido mucho que hacer en términos de representación. El jersey con eslogan ofrece algo de ayuda. Durante mucho tiempo, el uso de eslogan fue considerado simplista, optimista y, a menudo, cursi. En la actualidad es específico y punzante.

La saga es obviamente un programa de televisión ficticio, pero su lucha por retratar el proceso de envejecimiento es real. En ese sentido, el cabello gris de Miranda, interpretada, magistralmente, por la actriz Cynthia Nixon, es un buen ejemplo de cómo la tendencia se acomoda al crecimiento y maduración del personaje.

El abrigo Moncler de Pierpaolo Piccioli de Valentino se remonta a las innumerables siluetas XXXL que el personaje de Carrie Bradshaw ha llevado a lo largo de los años. En ese aspecto, la indumentaria utilizada es testimonio de los excesos de la moda, incluso estando en el ojo de la tormenta de la serie.

Aidan, el amante de Carrie, personificado por John Corbett, reaparece en la segunda secuela vistiendo una chaqueta Belstaff encerada, ceñida y abotonada. Integrándose perfectamente en un estilo más elegante y general, que a menudo se lee como una reacción contra los años holgados de la pandemia.

El atuendo más conocido de Carrie fue el tutú de los créditos iniciales de The Sex and the City, por lo que reeditar ese mismo look, más extenso, en los nuevos episodios de la secuela es obviamente un guiño entre los dos programas. Una curiosidad para agregar es que Sarah Jessica Parker solía ser bailarina de clásico en su juventud.

La moda actual ha avanzado poco hacia una perspectiva más sostenible que cuando la serie se emitió por primera vez en 1998. “Que Carrie, que tiene más atuendos que la mayoría de las personas que han tenido cenas calientes, decidiera volver a usar su vestido de novia para asistir a la Met Gala dice mucho sobre dónde está la moda en la actualidad”, señaló Ellie Violet Bramley.

A medida que Miranda entra en una nueva era de experimentación sexual, es apropiado recorrer el legado del afamado diseñador Halston. “El hecho de que el encuentro sexual para el que usa este vestido, con su poderoso tono púrpura, no vaya según lo planeado es incidental: el vestido habla del atractivo perdurable de un gran diseñador estadounidense”, aclaró Morwenna Ferrier.

“Con un tema similar al del vestido de novia reutilizado, 2023 Carrie hizo algo que su yo de los años 90 y 2000 nunca habría hecho: usó un vestido hecho con cortinas. El vestido es obra de Converted Closet , una marca creada en 2016 por la diseñadora Kate McGuire. La práctica de tomar ropa vieja y hacerla nueva es masiva en la moda actual”, concluyen las expertas al medio británico.