Gonzalo Aramburu es distinguido como embajador de la gastronomía argentina

La “marca país” es una categoría o distinción que se adjudica, desde la Dirección Nacional de Marca País, a productos o servicios que condensan rasgos de la identidad de Argentina. Ellos resumen las características esenciales de la imagen que el país ofrece al mundo y son una forma de comunicar valores y talentos al turismo y el comercio internacional.

Días pasados, el chef Gonzalo Aramburu fue elegido Embajador de la Marca País en el mundo y recibió la distinción en un contexto muy particular. Argentina fue el País Invitado de Honor en “Sabor es Polanco”, uno de los eventos gastronómicos más importantes de América Latina que se realiza en la Ciudad de México, en donde participan restaurantes y profesionales de toda la región. Del festival también fue parte la Ciudad Buenos Aires a través del su organismo Visit Buenos Aires.

Gonzalo Aramburu, nuestro único chef galardonado con dos estrellas Michelin, fue una de las figuras destacadas en la delegación argentina. “Fue un honor participar en Sabor es Polanco y agradezco profundamente esta invitación. Representar a Buenos Aires en un encuentro de esta magnitud nos permitió compartir el trabajo que realizamos en el restaurante, con foco en el producto, la técnica y la identidad, y seguir difundiendo la cultura gastronómica porteña en un escenario internacional”, afirmó en su presentación Aramburu. En este contexto recibió la distinción Marca País, como premio a su talento, creatividad y trayectoria, valores que lo constituyen en un excelente representante de la gastronomía argentina.

En la Barra de Degustación Premium, uno de los momentos más importantes del evento, Aramburu ofreció un Brochette de Langostino Austral con naranjas y azafrán de Córdoba, junto con una Crema Helada de Dulce de Leche, espuma de pistachos y cristal de sal, un menú que puso de relieve los sabores naturales del país.

Los restaurantes Crizia y La Cabrera también fueron parte de ese evento con menús que sintetizaban el espíritu de la gastronomía argentina y la diversidad de sus estilos y propuestas.