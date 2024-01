La moda indigente chic

En la película Zoolander, de 2001, el personaje de Will Ferrell encarna a un diseñador de modas que crea una colección de ropa inspirada en los homeless. En todo de comedia, el filme recrea hasta dónde pueden llegar las tendencias impuestas por quienes imponen lo que está de moda y lo que no. Así, el personaje de Ben Stiller se ve obligado a desfilar con ropa sucia y desaliñada como si fuera el último canto de la moda.

Pero lejos de esa realidad satírica, los famosos ya han comenzado a incorporar como su seña de identidad el look indigente. En su caso, una indigencia chic.

Calu Rivero y Fernando “Aíto” de la Rúa hicieron gala de estar a la vanguardia y se dejaron ver vestidos como si no tuvieran otra opción más digna en su guardarropa.

Infraganti. La pareja, de paseo por la provincia natal del padre de Aíto, Córdoba, se tomó unos días de relax y mientras paseaban por La Cumbre dejaron ver su look. Ella con un vestido rosa visiblemente arrugado, sanadalias y una bufanda oversize alrededor de su cuello. Él, con una camisa varios talles más que el suyo, manchada y unos pantalones de bambula con el fundillo hasta las rodillas. Si querían pasar desapercibidos en la tarde cordobesa y rehuír de su fama, sus vestimentas atraían las miradas. Incluso, una usuaria le comentó a Rivero en su Instagram que a simple vista pensó que la actriz había fotografiado a dos indigentes y había publicado la foto.

“Se nota que ese look está armado para la foto”, opinó otro seguidor entre varios otros comentarios que celebraban la vestimenta de ambos y destacaban que a través de sus outfits transmitían “despojo y amor (sic)”.

La contradicción de sus outfits con su vida diaria es evidente. Hace un par de semanas, la propia Rivero publicó una foto suya luciendo un oneroso microbikini de terciopelo combinado con una camisa tejida a crochet en tono natural con detalles en naranja y terminaciones onduladas.

También este look choca con el porta-bebé que usan ambos para cargar a uso hijo Tao. Para trasladar al primogénito de la familia, la pareja optó por comprar el porta-bebé Zeitgeist Yin Yang, de la marca Artipoppe. El accesorio, que como su nombre indica viene con un estampado con el Yin Yang de la cultura china, tiene un precio de 1.100 dólares, el triple que cualquier otro de otra marca y sin el símbolo impreso.

Rivero y de la Rúa no son los únicos en incursionar en el look indigente chic. Rodrigo de Paul, figura de la selección de fútbol, suele sorprender con su vestimenta cada vez que viene al país a sumarse a los entrenamientos de la Scaloneta. El actual jugador del Atlético Madrid se ha convertido en un ícono fashionista y sus outfits suelen incluir prendas que parecen abandonadas, pero que sin embargo son de marcas extranjeras que se suman a la moda “cool” de comercializar ropa que parece fuera de uso. Los demás compañeros del seleccionado de fútbol atacan a de Paul cada vez que el futbolista decide incursionar en estos looks de pantalones ajados y manchados y remeras mal remendadas.

Su ex pareja, Tini Stoessel, parece haber seguido también sus pasos y muchas de las ropas que elige son criticadas. Precisamente, cuando todavía era novia de de Paul, fue critcada por acercarse a firmar autógrafos junto con el campeón del mundo luciendo una remera negra gastada, un jean suelto y ningún calzado. En su caso, además, las críticas en las redes sociales fueron más despiadadas por tratarse de una mujer.

El look que simula ser un homeless, algo que hace un par de décadas era sólo un elemento para el guión de una comedia exagerada, es hoy algo que se volvió tendencia entre los famosos argentinos.