Los hits de la moda del verano: transparencias, botas y look “old money”

Si los últimos días de 2023 consagraron el regreso absoluto del traje sastre; la temporada de playa canceló hasta abril ese equipo tan formal y, como siempre, volvió al estilo minimalista que impone el calor.

El conjunto de prendas típicas para las altas temperaturas ya está entre nosotros y con muy pocas variaciones respecto del menú del año pasado. Una selección de shorts, soleros blancos, pantalones livianos y tops cortísimos forma parte, en este 2024, de la valija o mochila de cualquier veraneante. Solo quien acostumbra llevar una vida social más activa en la costa incluye en el equipaje sacos, vestidos largos o camperas.

El cuerpo casi desnudo, más que nunca, es el look preferido del verano.

Primer plano

Las transparencias se usan como nunca antes, tanto en vestidos para la playa, que se usan con un traje de baño debajo; como para la noche, con pantalones de encaje que dejan ver la ropa interior del mismo color. Texturas de red, tules, el crochet que hace un regreso triunfal a la arena y tejidos laxo y abiertos que dejan ver la piel: todo vale para que el cuerpo sea el verdadero protagonista del look.

El zapato incorrecto

La influencer y estilista norteamericana Allison Bornstein es la creadora de una idea fashion que causó sensación en TikTok. Se llama “Wrong-Shoe Theory” o “teoría del zapato equivocado”. Bornstein propone que para darle voltaje a un look aburrido o, simplemente, para llamar la atención; conviene incluir en el “outfit” un accesorio que no “pegue” con el resto. Particularmente, su teoría se aplica a los zapatos. Así propone, por ejemplo, usar sandalias con un look invernal de saco y pantalón o botas con un solero de verano.

Esta última opción es una de las más usadas en esta temporada, no solo en la playa sino también en la ciudad, donde miles de chicas combinan vestidos vaporosos con inmensos borceguíes acordonados, pesados y calurosos.

La opción más refinada de esta tendencia puebla las fiestas top de Pinamar y Punta del Este, con botas bucaneras o texanas, en combinación con los colores de la ropa, casi siempre acompañando shorts, minifaldas o breves vestidos.

Mientras las plataformas anuncian su despedida definitiva y toda una variedad de tacos intermedios parecen desterrar por un tiempo a los stilettos altísimos; las botas se vuelven una opción cómoda y llamativa, que todas las celebrities están adoptando.

Clásico y eterno

Mucho se habló en el último año del “quiet luxury”. Incluso de la estética “old money” que consagró la serie “Succession”, en referencia al modo de vestir de los miembros de las clases altas, cuyo look surge de la oferta de las etiquetas clásicas, de gran calidad y precios siderales, donde ganan las prendas formales y poco estridentes, que se replican en todos los miembros de un grupo social.

Los clásicos del verano tiene mucha relación con este tipo de estilos. Sacos, camisas y pantalones en materiales nobles como el lino o el algodón, en una gama de colores que (de acuerdo con la estación) admite tonos más fuertes como el rosa o el verde, además del blanco y el tierra; conforman el equipo favorito de muchos veraneantes. La mayoría de estos modelos, sobre todo en la ropa masculina, parten de las marcas de siempre, con sucursales en las avenidas top de Pinamar, Cariló o Punta del Este, con estilos asociados a la navegación y el mar.

El lino, en pantalones muy anchos y con blazer oversize, son una opción muy presente en la galería de estilos de la temporada 2024, especialmente para las tardes y noches. Se llevan con una remera lisa, blanca y simple, y pueden acompañarse de zapatillas de cuero.

Esta estética “tranquila”, a tono con el ritmo “slow” que tanto necesitaremos en estas vacaciones, es la mejor opción para quienes prefieren vivir un verano relajado, sin redes sociales y simplificando al máximo las preocupaciones.