El regreso de Floricienta y los shows más esperados de 2024

Pasaron 20 años del estreno mediático de “Floricienta”. En aquellos tiempos, el personaje interpretado por Florencia Bertotti se ganó el cariño de la audiencia y dio paso a la actriz a expandir su carrera actoral y musical. No solo eso, la telenovela juvenil emitida por Canal 13, producida por Cris Morena, fue un semillero de grandes talentos que perduran en la actualidad, como Lali Esposito y Benjamín Rojas.

Esta semana Florencia Bertotti anunció su próximo show en Buenos Aires. La gira mundial que comenzó en 2023, con la producción de DF Entertainment, había presentado a la artista en escenarios de El Salvador, República Dominicana, Costa Rica, Uruguay y Perú. A partir del 1 de febrero, se retoma el tour, con recitales en Panamá, México, Colombia, Chile, y finalmente la Argentina.

Según lo anunciado en las redes, Floricienta se presentará en el estadio Movistar Arena de Buenos Aires el próximo 21 de septiembre para festejar el Día de la Primavera. “Flor Bertotti en Concierto” es el título del evento y las entradas ya están a la venta en el portal del Movistar Arena. “Tanto lo quisimos que acá lo estamos haciendo realidad”, afirmó la cantante en redes sociales.

Pero la presentación de Bertotti no es el único show a realizarse en el año. En los próximos meses llegan a la Argentina con sus conciertos Karol G, Luis Miguel, Morrisey, Megadeath, Slash y Jonas Brothers. Además, íconos locales como María Becerra y Emilia Mernes que prometen llenar distintos estadios.

El legendario DJ y productor francés David Guetta se presentará este sabado 6 de enero, a las 21 horas, en el Movistar Arena. Según la página web, las entradas para presenciar el show del artista francés, que iban desde los 75.000 pesos, ya están agotadas.

La vuelta de Slash, el emblemático guitarrista de Guns N' Roses, es otro de los esperados del año. El rockero tocará este 9 de febrero, también en el Movistar Arena, junto a Myles Kennedy & The Conspirators, en el marco de la gira 2024 “The river is rising”. Allí sonarán éxitos de sus cuatro álbumes de estudio tales como "World On Fire", "You're A Lie", "Standing In The Sun" y "The River Is Rising".

Después de la cancelación de septiembre de 2023 por problemas de salud, Morrisey reaparecerá en los escenarios porteños y presentará su show el 17 de febrero en el Movistar Arena. Las entradas adquiridas para la fecha original serán válidas para el 17 de febrero y todavía quedan tickets a la venta para escuchar en vivo los clásicos del exlíder The Smiths.

Luis Miguel confirmó nuevas fechas en el país para 2024, donde se presentará el 5 de marzo en una cena de gala en La Rural; mientras que el 6, 8 y 9 del mismo mes estará presente en el Campo Argentino de Polo. Finalmente, “El Sol” viajará al interior y dará un show el 14 de marzo en el Estadio Instituto de Córdoba.

En el plano local, pero con trayectoria internacional, María Becerra dará dos recitales en el estadio River Plate el 22 y 23 de marzo. La “Nena de Argentina”, después de su mítica presentación en Times Square de Nueva York ante 50 mil personas, presentará su nuevo álbum en vivo, aunque se anunció que todas las entradas para esas fechas están agotadas.

¿Qué tienen en común Megadeth con Jonas Brothers? Las dos agrupaciones norteamericanas se presentarán en abril en Buenos Aires. El 13 y 14 llegará la mítica banda de metal al Movistar Arena, como parte de su nueva gira mundial "Crush the World Tour". Mientras que el famoso trío pop estadounidense repasará lo mejor de sus cinco discos de estudio en el Movistar Arena, el 25, 26 y 27 de abril.

En el campo de la música latina y el sonido urbano, la cantante de reggaeton colombiana Karol G se presenta el 26 y 27 de abril, en el Estadio de Vélez Sarfield, donde presentará su disco “Mañana será bonito”. Por su parte, la entrerriana Emilia Mernes, después de agotar las diez fechas de abril— mayo del Movistar Arena, anunció otra nueva fecha en Estado Vélez Sarsfield para el 12 de octubre.