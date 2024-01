Senderismo: el estilo vacacional que se impone en el verano

Sea por los parques patagónicos o por los circuitos serranos cordobeses, el senderismo es una de las actividades más elegidas por los turistas que vacacionan en el interior del país. Este tipo de caminata está considerada como una de las formas más antiguas de hacer ejercicio, y sigue en vigencia. “El senderismo ofrece todos los beneficios cardiovasculares de una caminata normal, pero el terreno irregular ayuda más a fortalecer los músculos de piernas y abdomen, que a su vez mejoran el equilibrio y la estabilidad”, explicó la fisioterapeuta Alicia Filley a The New York Times.

Los especialistas coinciden que para llevar a cabo esta actividad al aire libre, se requiere de un buen calzado acondicionado. Es la pieza de equipo más importante para desarrollar el senderismo sin lesiones ni percances. No es necesario que sean botas, pero deben ser cómodos, con una suela apropiada y que ofrezca apoyo durante largos periodos de tiempo. Otros equipos complementarios necesarios son bastones para asegurar la estabilización en ciertas elevaciones y mochila para guardar el aprovisionamiento y agua.

“Pasar tiempo en la naturaleza y vivir experiencias que causan asombro también puede reducir el estrés y la ansiedad. Un estudio pequeño de 2015 reveló que las personas que caminaban en la naturaleza durante 90 minutos tenían menos probabilidades de tener pensamientos negativos sobre sí mismas que aquellas que caminaban en un entorno urbano”, afirmó la reportera Danielle Friedman, autora de "Let’s Get Physical: How Women Discovered Exercise and Reshaped the World".

“Puede ser tan sencillo como salir de tu casa y caminar de unos cuarenta minutos a una hora para desarrollar fuerza y resistencia”, explicó Lee Welton, entrenador de Idaho Falls, que prepara a sus clientes para excursiones largas. El personal trainer también sugirió: “Antes de llevarte una mochila al bosque, cárgala con unos 6 kilos en casa y llévala puesta para asegurarte de que no te pesa demasiado sobre los hombros ni se te cae”.

“Si quieres entrenar para recorrer un terreno más escarpado o caminar por colinas, aumenta la inclinación de tu cinta caminadora o sube escaleras”, destacó Welton, que también recomendó hacer ejercicios sencillos de acondicionamiento de piernas, incluyendo levantamientos de pantorrilla, elevación de los dedos de los pies, sentadillas y ejercicios con una sola pierna.

Elegir el sendero adecuado es lo que determina la diferencia entre una sesión de ejercicio placentera y una tortuosa rutina. A la hora de elegir, se recomienda fíjarse en el promedio de aumento de altura por kilómetro y usar mapas para ver si las pendientes son graduales o más abruptas. “A lo mejor hay una sección corta del sendero que es muy empinada y el resto es de fácil a moderado”, describió Welton.

Según los expertos, un buen sendero para principiantes podría tener un aumento de altura de entre 30 y 91 metros cada 1,6 kilómetros. Mientras que cualquier sendero que tenga una ganancia mayor a 152 metros cada 1,6 kilómetros se consideran difícil. Lo más sugerente es buscar un sendero con varias rutas de regreso. Antes de embarcarse en la actividad, es importante informarse sobre la longitud del sendero y las condiciones del terreno para calcular cuánto se tardará en recorrerlo.

Finalmente, todo senderista debe cargar con 10 artículos esenciales, entre ellos, algo de comer y beber, suministros básicos de primeros auxilios, un mapa, una brújula y equipo para lluvia, todo dentro de una mochila con soporte lumbar, correas anchas para los hombros y cinturón ajustable. Si bien senderismo conlleva algunos riesgos en caso de no estar debidamente preparado,tener en cuenta los consejos y las precauciones pueden garantizar el disfrute de una gran travesía personal vinculado a la naturaleza.