Las estrellas de Argentina y el mundo que más influyen en la moda

Hay un abismo entre marcar tendencia y hacer el ridículo. Aunque en ambos casos requiere arriesgarse, el resultado es completamente opuesto. Es la diferencia, por ejemplo, entre el look que lucieron Dua Lipa y Billie Eilish en la última edición de los premios Grammy. Mientras la primera impactó con un estilo “dominatrix” pleno de cadenas y cuero, la segunda exageró la tendencia del oversize y se plantó con un saco gigantesco que nadie entendió. Y así Dua Lipa siguió erigiéndose como ícono de estilo. Un podio al que muchos quisieran subirse, pero que está destinado a unos pocos.

Tomar riesgos

La clave está en arriesgarse. Es lo que ha hecho siempre la actriz Zendaya, que a fin de 2021 fue coronada como ícono de estilo por el Consejo de Diseñadores de Estados Unidos. Sus equipos atrevidos, su elección de diseñadores emergentes y sus camaleónicos cortes y cambios de pelo son algunos de los fuertes de su estilo transgresor y atemporal a la vez. Entre sus elecciones más aplaudidas está la reciente combinación de camisa de seda corta y pollera brillante que llevó para los Oscars. Tiene mucho sentido que alguna vez haya dicho que en cada alfombra roja construye una historia, suerte de prolongación de su carrera de actriz.

Y si de arriesgarse se trata, Hunter Schafer, compañera de Zendaya en “Euphoria”, es otra figura que impacta con sus elecciones. Transexual, se la puede ver con un estilo grunge en la calle, con siluetas románticas en los eventos y con un estilo avant garde en los desfiles en los que trabaja. Algo similar sucede con las hermanas Bella y Gigi Hadid, cuyos looks de calle son súper admirados, y a la vez se animan a diferenciarse en los estrenos y premiaciones. En el streetwear, Gigi adora el estilo pijama, y domina a la perfección el arte del “layering”. “También es la reina del total look, de diversos colores y estampados”, describe Gabriela Gurmandi, asesora de imagen.

Lo interesante de estas figuras es esta doble influencia, tanto en las alfombras rojas como en su vida diaria en la calle. Es el caso de Hailey Baldwin (o Bieber, como casada). “Aficionada al estilo 'athleisure', tiene looks muy relajados, que lleva como sin esfuerzo, pero están muy bien pensados. Es una mezcla entre sporty, formal y casual”, apunta Gurmandi. Alrededor del mundo se sigue con atención su forma de combinar distintos volúmenes y estilos, masterizando sobre todo el arte del “oversize”. También se destaca su contraste al pisar la red carpet: mientras su marido, Justin, se presentó en los Grammy con un traje extra grande, ella recurrió a un vestido blanco strapless sumamente minimalista.

La disrupción se premia

“Hoy el que rompe las reglas es el que impone las nuevas, porque la gente está cansada de tener que seguir íconos de un determinado cuerpo y estilo”, dispara Meri Salinas, productora de moda. Esto se explica en figuras como Kim Kardashian, quien fue capaz de volver a imponer el cuerpo con curvas en un contexto de flacura andrógina. También en el ascenso de ciertas figuras masculinas que se animan a romper con cualquier estereotipo, como Harry Styles y la liviandad con que suma accesorios femeninos o Timothée Chalamet y su desparpajo para combinar texturas y estilos, así como proporciones, estampados y colores.

Aunque si hablamos de hombres rupturistas, no puede pasarse por alto Lil Nas X, un rapero de 22 años que en la última gala del Met lució tres cambios de alto impacto, con una capa bordada dorada, una armadura del mismo tono y un body recubierto de cristales. “No puede hablarse de íconos de estilo y no nombrarlo, hoy está en todas las revistas de moda que se precien”, sentencia Fabián Medina Flores, asesor de imagen. “Ya no está en boga la perfección, sino tratar de ser auténtico y romper los moldes en el camino. Lo disruptivo es lo que más influencia hoy”, retoma Salinas.

De Argentina con amor

¿Y qué hay de los íconos locales? Los más fuertes llegan por el lado de la música, que los hace viajar y pararse en las alfombras rojas internacionales.

Lali Espósito y su estilo sexy, con zapatos de vértigo y siluetas ajustadas, es una. Tini Stoessel se suma a la lista como amante de los “crop tops”, la moda de los 2000 y lo “sporty”, aunque recurre a detalles de sensualidad elegante para las alfombras rojas. Cierra la tríada Nathy Peluso, que en las galas hace pie en lo vintage y en destacar sus curvas. Tres estilos muy diversos, pero que se igualan en el poder de su influencia.