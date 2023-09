Quién es el hincha argentino nominado a los premios The Best de la FIFA

Daniel Iñíguez, un entusiasta hincha del equipo sabalero, se hizo conocido el 21 de mayo de este año cuando fue captado por las cámaras de la televisación oficial del partido entre Colón y Barracas Central. En el Estadio Brigadier López, el fanático santafesino estaba dándole la mamadera a su bebé al ritmo de los canticos de la hinchada local.

La secuencia fue inmediatamente viralizada en las redes sociales y la imagen de Iñiguez se hizo popular entre los fanáticos del conjunto negro y rojo. La grabación trascendió los límites de la provincia y llevo a Iñiguez a ser nominado como uno de los tres finalistas para llevarse el "Premio a la Afición de la FIFA".

"Me enteré esta mañana. Una locura, pensé que solo era una imagen viral. Yo soy Daniel 'Toto' Iñíguez, tengo 32 años, de barrio San Agustín. Mi hijo Tiziano en ese momento tenía recién dos meses", se presentó el hincha sabalero a un medio local que lo entrevistó. En el video difundido se puede observar que el bebe lleva puesta una gorra de Colon.

"Me levanté y no me llegó ningún mensaje al celular porque lo llevé a arreglar. Cuando llegué al Mercado de Productores, al trabajo, todos me felicitaban y me apoyaban. No entendía nada. Y todavía no caigo. Ahora dejamos todo en manos de Dios, si hay que votar, ya saben", explicó Iñiguez y agregó: “"Soy hincha de Colón desde el día en que nací, el 15 de abril ¿Si me imagino de traje en Zúrich? Ojalá se dé, voy con la camiseta".

Finalmente, el hincha santafecino y papa de Tiziano confesó no estar al tanto de los otros participantes: "No vi nada todavía. Así que dejemos todo en mano de Dios, porque por algo están pasando las cosas. Soy de barrio San Agustín y socio de toda la vida a mis 32 años".