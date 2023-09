Cuál es la hamburguesería argentina que rankea en el mundo

“Este nuevo premio nos pone inmensamente felices y nos confirma que estamos haciendo las cosas bien. Queremos seguir creciendo para que La Birra Bar llegue a más lugares en la Argentina y en el mundo y que mucha más gente pueda probar nuestras hamburguesas, a las que le ponemos toda nuestra pasión y dedicación”, dice Dany Cocchia, creador de La Birra Bar.

En uno de los rankings más exclusivo para restaurantes, puede parecer poco probable que una birreria obtenga una posición de privilegio en esa prestigiosa nómina. Sin embargo, La Birreria Bar consiguió el quinto puesto dentro del Top 10 Burger del World’s 101 Best Steak Restaurants 2023, y es la única hamburguesería argentina que se encuentra en el listado de los mejores reductos de carnes del mundo, publicado por Upper Cut Media House.

A este reconocimiento a nivel mundial que recibe el espacio de Boedo, se le suma al Best Burger del Best of Miami 2023 del Miami New Times, en la categoría Reader’s Choice. También, el año pasado, obtuvo el galardon como una de las cinco mejores hamburgueserías del mundo, según Big 7 Travel 2022. La historia de este emprendimiento se remonta a 2014, cuando la familia Cocchia se embarcaron en la ardua tarea de lograr la hamburguesa perfecta.

En la actualidad, el menú de La Birra Bar cuenta con casi 50 variedades de hamburguesas y opciones veggies. Además, ofrece otros platos de estilo americano como: ribs, crocantes de pollo, nuggets, aros de cebolla, bastones de mozzarella, y papas fritas. Incluso, desde 2020, también cuenta con helados artesanales.

Con 17 locales, es la única hamburguesería argentina nominada, junto a Don Julio, que quedó en el puesto número uno, y a La Cabrera, que quedó en el cuarto, cada uno en su categoría en el ranking del portal británico. La clasificación anual de los 101 mejores restaurantes de carnes del mundo está impulsada por la calidad y hay siete criterios principales para la evaluación: calidad de carne, servicio, conocimiento del producto y sistema de reservas.