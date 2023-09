Cuáles son las claves para evitar la resaca

Para una amplia mayoría de personas, la resaca sigue un patrón predecible: debilidad y agotamiento que va disminuyendo con el tiempo. Pero en algunos casos, los síntomas pueden ser más duraderos. Esto se debe que, para poder metabolizar el alcohol, el cuerpo lo descompone en acetaldehído.

“Cuanto más alcohol bebemos, más puede durar la resaca. No obstante, algunas personas tienen una predisposición a resacas que van más allá de un día, incluso cuando beben con relativa moderación”, señaló Emmert Roberts, un investigador que estudia el tema en el área de psiquiatría de la Universidad de Stanford, al portal de The New York Times.

Quienes tienen la tendencia a sentir estos efectos se suelen separar en dos tipos: las personas que beben con bastante frecuencia y las personas que muy pocas veces lo hacen. En el caso de los que no consumen alcohol, frecuentemente pueden tener una resaca más prolongada, porque el hígado no está acostumbrado a producir acetaldehído.

“Los síntomas de una resaca y la abstinencia por el alcohol pueden confundirse y es importante conocer la diferencia”, afirmó Anthony March, un especialista en medicina de adicciones en el Hospital Central DuPage de Northwestern Medicine, y agregó: “Si vomitas sin parar y no puedes retener líquidos, tienes diarreas frecuentes, experimentas confusión e incluso alucinaciones leves, es posible que tengas un tipo grave de síndrome de abstinencia”.

De todas maneras, la edad también puede ser un factor a tener en cuenta. El hígado de una persona mayor puede tardar más tiempo en metabolizar el alcohol. Por otro lado, la predisposición genética a padecer resacas más fuertes, contribuyendo a que se tenga una reacción intensa debido a que el alcohol aumenta el nivel de azúcar en la sangre, puede ocasionar dolores de cabeza más fuertes y persistentes.

Ante este problema, la recomendación más obvia es beber con moderación, ya que cuanto más se exceda, más probable es que la resaca sea peor y dure más. Finalmente, todos los especialistas concuerdan que el beber un vaso de agua entre las bebidas alcohólicas y comer antes puede ayudar a evitar los síntomas desde un principio.

El tipo de bebida que se consume también es importante: el tequila, el whiskey y los alcoholes oscuros contienen compuestos llamados congéneres, los cuales tienen mayor probabilidad de provocar resacas más prolongadas debido a la manera que son metabolizadas. Por ese motivo, las recomendaciones planteadas son primordiales cuando se elige llevar a cabo ese tipo de consumo.

por R.N.