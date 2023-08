Famosos runners: quiénes participaron de los 21k de Buenos Aires

Este domingo se llevó a cabo la media maratón de Buenos Aires, de la que participaron más de 23 mil runners entre los que figuraban muchos famosos. El circuito de 21k recorrió gran parte del corazón de la metrópolis porteña y sirvió de antesala de la Maratón Internacional de la Ciudad que se disputará el 24 de septiembre y sobre un nuevo circuito.

Entre las personalidades más destacadas, dijeron presente Benjamin Vicuña, María O’Donell, Grego Rosello, Fabián Cerfoglio, Nancy Duré y Cata Bonadeo. Por su parte, el ex senador nacional y exministro de Educación, Esteban Bullrich, participó en silla de ruedas con el fin de recaudar fondos que permitan financiar tratamientos que permitan combatir la ELA, la enfermedad que lo afecta.

“Muchos corren para llegar a la meta, otros lo hacemos para disfrutar de cada paso. Hoy corri la media maratón de Buenos Aires y estoy feliz por este logro”, fueron las palabras que posteo, en su cuenta Instagram, Benjamín Vicuña, acompañado de un carrusel de fotos del evento. El exesposo de Pampita, visiblemente emocionado, mostró la medalla que fue obsequiada en el evento a los participantes.

El circuito largó a las 7.00 en la Avenida Figueroa Alcorta y Dorrego, donde también estuvo el punto de llegada. “Salimos con un poco de frío, pero enseguida empezó a calentar el sol. Más de 23 mil personas inscriptas para correr los #21kbuenosaires, es impresionante cómo crece la convocatoria año a año”, expresó la periodista María O'Donnell, gran aficionada del running.

El influencer Grego Rosello, compartió en sus redes distintos videos durante su recorrido en la media maratón. “Acá estamos amigos. Son las 7 de la mañana y no estamos volviendo de bailar. Miren la cantidad de gente”, destacó el conductor de Red Flag (LUZU TV) y agregó: “21 kilómetros adentro. ¡Vamos! Dos horitas... Nunca pensé que me iba a poner tan contento esto. Cambio de vida total. Estoy muy, pero muy feliz, gracias a todos los que me hicieron el aguante. Casi emocionado”.

“Una nueva 1/2 maratón de Buenos Aires con el que cree más en mí que yo misma”, escribió, por su lado, la periodista deportiva Cata Bonadeo. La corredora, hija de Gonzalo Bonadeo, festejo haber cumplido un nuevo desafío junto a su pareja.

