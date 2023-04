Cómo elegir la bicicleta adecuada

Tras la pandemia, el uso de los medios de transportes masivos fue una elección condicionada por la aglomeración de personas y la disminución de contagios de Covid 19. En ese sentido, el vehículo que más creció en popularidad y ventas fue la bicicleta, y en los últimos meses la tendencia todavia no decae.

Según los expertos, lo más importante para decidir la compra de una bicicleta es tener pensado claramente para qué tipo de actividad se va a utilizar. No es lo mismo una bicicleta de ciudad, que si la vas a usar para entrenamiento físico o para pasear los fines de semana. Además, es relevante tener en cuenta el estado físico antes de la adquisición, no es recomendable un modelo que no se adapte a la salud del usuario.

Antes que nada, es necesario conocer los tres segmentos que existen en bicicletas: paseo, bicicletas de montaña y bicicletas de carrera. Otro aspecto es reflexionar el tiempo semanal que se va a emplear y evaluar el estado físico, esto se refiere básicamente al control del peso, nivel de entrenamiento muscular y resistencia cardio respiratoria.

Es fundamental diferenciar la capacidad de usar una bicicleta de otra, ya que en el caso de personas obesas, algunas bicicletas pueden no solo no ayudar a realizar la actividad ciclística, sino a lastimar las rodillas, cintura, columna, cervical, y otras partes del cuerpo. Además de generar un gasto en roturas de bicicleta por no estar adecuadamente enfocada en la contextura física.

Por último, se debe determinar el talle de la bicicleta. Eso básicamente se logra midiendo de pies a cabeza como lo hacías de chico con un metro común, y con base en la estatura se estima que el talle de bicicleta deberá ser comprada. En el caso infantil, a partir de los 5 años los chicos pueden aprender el equilibrio sin necesidad de pasar por las bicis con rueditas. En ese sentido, es sugerible adquirir una bicicleta del tamaño adecuado para ese momento, evitando pensar que pasara cuando crezca el niño en altura.

Es primordial conocer en qué tipo de circuito se va a utilizar la bicicleta. Recorridos urbanos, terrenos no asfaltados, playa, montaña o en pistas de entrenamiento. Es importante definir el modelo a usar basándonos en el terreno en que se va a requerir, ya que no es lo mismo un vehículo preparado para la montaña, que otra preparada para el entrenamiento.

Las bicicletas urbanas son para superficies planas o con poca inclinación y pocas ondulaciones o pozos. Estos modelos son ideales para llevar una postura relajada, con la columna bastante erguida y los brazos relajados sobre el manubrio. Son pensadas para aquellas personas que tienen un estado físico que necesita de una actividad suave para comenzar de a poco a bajar de peso, o para retomar de a poco una actividad.

Si bien son tendencia, las plegables no son nada nuevas, llevan varias décadas con nosotros. Las bicicletas plegables están supuestas para recorridos cortos, ya que en su mayoría se trata de rodados 20. Hay modelos en rodados más grandes, pero como se diseñaron especialmente para ahorrar espacio al guardarlas, las bicis que más se han fabricado son las de rodado chico. Se recomiendan para aquellos que viven en la ciudad y van desde sus hogares hasta un medio de transporte, o directamente hasta su trabajo o destino, siendo un recorrido de pocos kilómetros o de no más de 40 minutos de uso.

Finalmente, existen las bicicletas híbridas. Utilizado en la ciudad para pasear o para entrenar, la versatilidad le permite utilizarse en la ciudad diariamente para realizar una actividad de traslado u en otro tipo de terreno que no es básicamente asfalto. En general, estos modelos combinan las características de las Mountain bike o las playeras. De cualquier manera, la elección correcta dependerá de estilo de vida y objetivos del usuario.