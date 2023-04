Cómo usar el ChatGPT y transformarlo en un aliado en la cocina

“Para los chefs, significa una manera fácil de generar ideas sobre qué hacer con los ingredientes sobrantes inesperados. Para los cocineros hogareños, podría eliminar la necesidad de desplazarse por los blogs de recetas antes de decidir qué cocinar esa noche”, explicó Hugo McCafferty, periodista gastronómico de Fine Dining Lovers, señalando que la inteligencia artificial (AI) podría ser útil a la hora de encontrar una receta específica para los ingredientes que se tienen a mano.

La inteligencia artificial está cada vez más presente en nuestras vidas de una u otra forma. Una de ellas es el llamativo y revolucionario ChatGPT, herramienta que puede ser muy útil en la cocina. El chatbot de inteligencia artificial, con el que se pueden generar conversaciones y recibir respuestas coherentes, consiste en una gran base de datos suministrada a la IA para tener capacidad de interacción.

Si bien aún está en etapa de desarrollo y crecimiento este tipo de tecnología, esta plataforma se ha convertido en una alternativa interesante, debido a que puede proporcionar información de interés en pocos segundos con un rango de precisión aceptable en la mayoría de los casos. Un factor que en el ambiente cotidiano del hogar es siempre deseado.

Para su implementación, es necesario ingresar una pregunta sobre un tema, que debe ser lo más clara y precisa posible. De esta manera, ChatGPT trabajará en función de lo requerido aportando una respuesta lo más adecuada posible, basándose en la información que maneja. Esto lo convierte en un aliado a la hora de determinar una receta de cocina para hacer en casa.

Hoang Samuelson, periodista gastronómico de The Take Out, probó las posibilidades que ofrece esta IA para esta área de trabajo. El resultado le llevó a recibir desde una planificación semanal para las comidas de un hogar de cuatro personas, con varias recetas, como espaguetis y albóndigas, tacos y pollo asado con papas. Además de una lista de compras basada en esas recomendaciones.

En ese aspecto, McCafferty invitó a hacer las preguntas lo más específicamente posible, ya que “preguntas generales reciben respuestas muy generales”. Entonces, lo ideal es agregar detalles como los ingredientes disponibles, el tipo de cocina, tiempo de cocción y más datos que puedan ayudar a un resultado más preciso. Si bien es cierto que ChatGPT está aún lejos de ser una especie de asistente personal para la vida diaria, la herramienta ya ha comenzado a demostrar su potencial, que se podrá apreciar aún más a mediano y largo plazo.

Un ejemplo de su uso lo experimento el portal culinario directoalpaladar.com que envió la siguiente pregunta: "Hola IA. Me gustaría que me facilitaras una receta para cenar esta noche. Tiene que poder hacerse en 10 minutos, o, como mucho, 15. No me gusta cenar pasta ni arroz y prefiero una receta original. Me gusta mucho cocinar".

La respuesta de IA, ante la prueba, no tardó en llegar: “¿Cómo le suena un wrap de pollo y verduras? Aquí está la receta: Ingredientes: 4 tortillas de trigo, 400g de pechuga de pollo, cortada en tiras 1 zanahoria, rallada 1/2 pepino, cortado en tiras finas 1/2 taza de hojas de lechuga, picadas 1/4 taza de mayonesa Sal y pimienta al gusto Instrucciones: Calentar las tortillas en una sartén a fuego medio hasta que estén suaves y calientes. En una sartén aparte, saltear las tiras de pollo hasta que estén doradas y cocidas a través. Mezclar la mayonesa con sal y pimienta. En cada tortilla, colocar una porción de pollo, zanahoria rallada, pepino, lechuga y una cucharada de la mezcla de mayonesa. Envolver cada tortilla formando un rollo y cortar por la mitad. ¡Listo! Este wrap es rápido, fácil de hacer y delicioso”.