Choripán: ¿Dónde probar las mejores opciones del elegido mejor "hot dog" del mundo?

“Argentina es campeona del mundo una vez más”, destacó en sus redes sociales el prestigioso portal de gastronomía internacional Taste Atlas. Así es como el Choripán fue elegido en el primer puesto del Top 10 de una curiosa nómina, frente a otras comidas de características similares.

El emblemático emparedado de chorizo, reconocida referencia del street food argentino, se impuso frente a los más reconocidos y prestigiosos “panchos” del mundo y ocupó el primer puesto del ranking de Hot Dogs de la página web culinaria. Como es costumbre, cada año Taste Atlas pone a votación una lista de platos populares específicos de diferentes países para ser elegidos los mejores del ranking internacional.

La denominación de “hot dog”, que en Argentina se lo conoce mejor como “pancho”, es una salchicha de carne cocinada al vapor, a la parrilla o hervida, que se envuelve entre panes y suele acompañarse con un aderezo. En consecuencia, según el portal, eso basto para que sea considerado en la primera posición.

“El choripán es la comida callejera definitiva de la Argentina, un sándwich que consiste en una salchicha de chorizo y una variedad de condimentos en un pan crujiente, suele consumirse al paso, ya que se vende mayoritariamente en puestos callejeros de toda América Latina”, explica el sitio gastronómico.

Taste Atlas es un sitio web creado en 2015 por un emprendedor croata, y se describe como “un atlas mundial de platos tradicionales, ingredientes locales y restaurantes auténticos”. Hasta el momento logró catalogar más de 10.000 comidas y bebidas populares, así como los sabores y aromas olvidados de cada ciudad, región y pueblo del mundo.

El segundo puesto del listado fue para el clásico estadounidense Chicago Style Hot Dog, el tercero para el Perro Caliente colombiano, el cuarto lugar para el Completo chileno y se encuentra, cerrando el top five, el Maxwell Street Polish norteamericano. La mayoría de los hot dogs mencionados, a diferencia del campeón argentino, son cocinados con una salchicha hervida.

Un dato curioso es que el Choripán argentino estuvo hace semanas en una ubicación destacada en el mismo portal digital. En ese momento, el emparedado obtuvo el séptimo punto en el ranking The Best Sandwiches in the World, acompañado por el sándwich de lomo, que logro el segundo puesto, y el sanguche de milanesa en la novena posición.

En Buenos Aires existen varios sitios especializados en el emparedado de chorizo, choripán, con estilo gourmet o tradicional. Algunos destacados son:

El Desnivel - Defensa 855

Este es un clásico bodegón con parrilla, que se transformó en una institución en el barrio porteño de San Telmo. Sin dudas, el choripán o sándwich de carne a elección se lleva los aplausos y el pedido de los visitantes.

La Cabrera - José Antonio Cabrera 5127

El restaurante de carnes asadas estuvo tres años seguidos entre los 50 mejores restaurantes de América latina. Ubicado en el barrio de Palermo, este sitio obtiene choripanes de nivel de exportación, ya que es una parada obligatoria para el turismo gastronómico.

Solomia Parrilla - Quesada 1699

El lugar más creativo de platos culinarios basado en carne. El más destacado es el Chori Chipa, compuesto por un chorizo casero en pan de queso, con dip de salsa criolla o chimichurri, ambas salsas ideales dado que no opacan el sabor de la carne y resaltan el sabor del pan.

La Dorita - Humboldt 1892

La tradicional parrilla con más de quince años en la escena porteña cuenta con cinco sucursales: Puerto Madero, Palermo Botánico, Palermo Hollywood y Belgrano. Lo más elegido por los comensales es su Choricampi, un chorizo envuelto en masa de campo casera de campo servido con salsa criolla y chimichurri.