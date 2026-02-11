Famosos se unen contra el cáncer infantil con ayuda solidaria

El 15 de febrero es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil y la Fundación Natalí Flexer junto con el Centro Rossi y la Fundación Rossi, lanzaron una campaña de concientización muy especial. “Te abrazo” es su lema porque se trata de una acción que propone “ponerse la camiseta” por los chicos con cáncer a través de la compra de una remera. La recaudación de la campaña colabora en el sostenimiento de los programas de apoyo de la Fundación Flexer, que ayuda a 2800 chicos con cáncer y a sus familias, en todo el país, en forma gratuita.

La remera expresa, justamente, la idea del abrazo y tiene impresa en el frente la frase #YoAbrazo.

Once mujeres del mundo de los medios, las empresas y el arte se sumaron desinteresadamente a la campaña para amplificar el mensaje. Se trata de Agustina Rossi, Evelyn Scheild, Elina Costantini, Dominique Metzger, Luciana Pedraza, María Claudia Pedrayes, Moira Berntz, Patricia Della Giovampaola, Teresa Calandra, Titi Vázquez y Verónica Lozano.

¿Cómo podemos colaborar? A través de la compra de la camiseta en el sitio www.ponetelacamiseta.org.

El envío es gratuito a todo el país.

Los chicos necesitan la ayuda de todos.

por R.N.